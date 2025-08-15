Los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional (GN) realizaron el miércoles un cateo a un departamento de lujo en la torre Laguna Park en Villahermosa, presuntamente propiedad de Hernán Bermúdez Requena, ex titular de la Secretaría de Seguridad en Tabasco y hoy prófugo de la justicia.

Una fuerte movilización policíaca fue reportada por los residentes de estos departamentos ubicados en la calle Plutarco Elías Calles, en la colonia Jesús García, de la zona de Tabasco 2000, misma que fue cerrada a la circulación tanto peatonal como vehicular.

El operativo por parte de los elementos de las fuerzas estatales y federales dio inició desde las 6:30 de la tarde, y se prolongó hasta pasadas las 20:00 horas.

A decir de algunos inquilinos, las autoridades al ingresar al inmueble rompieron la puerta de vidrio de la recepción y subieron hasta el último piso de la torre, edificio C, donde realizaron el cateo y aseguraron una caja fuerte.

Este es el segundo cateo que se realiza en lo que va del año relacionado con Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado a delitos de robo, extorsiones, huachicol y homicidios selectivos.

Apenas la noche del 31 de julio pasado, los elementos de seguridad federal y estatal catearon y aseguraron en Villahermosa otra de las casas del ex secretario, ubicada en el fraccionamiento Campestre de una zona residencial de la capital tabasqueña.

Sobre estas diligencias, el fiscal General del Estado (FGE), Tonatiuh Vázquez Landeros, indicó que el inmueble estaba prácticamente abandonado y que el objetivo del cateo era localizar personas, objetos o documentos que pudieran ayudar en las investigaciones en contra del ex funcionario estatal, quien está siendo investigado por sus nexos con la ya citada organización criminal.

No obstante, no se encontraron personas ni indicios de que el lugar esté siendo habitado recientemente, aunque había algunos accesorios, inmobiliarios y vehículos.

De igual forma, el 25 de julio pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares.

Lo anterior, como parte de las acciones para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.

Es de recordar que Bermúdez Requena ocupó el cargo de la SSPC durante el mandato del ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y tras la orden de aprehensión en su contra este 2025, se habría fugado primero a Panamá y luego a Brasil, por lo que se emitió una ficha roja de Interpol y se presume que abandonó el país desde el 26 de enero de 2025.

CT