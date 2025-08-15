Sheinbaum llega a Guatemala para sostener reunión con el presidente Arévalo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó al departamento de Petén, Guatemala, para sostener una reunión bilateral con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, con el objetivo de abordar temas de seguridad, migración, entre otros.

En punto de las 9:50 de la mañana de este viernes, la Mandataria federal fue recibida en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya por Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala.

En su llegada a la rampa militar del Comando Aéreo del Norte, se realizaron honores militares para recibir a la Mandataria, por su primera visita a Guatemala.

Sheinbaum y Arévalo se reunirán más tarde en el Hotel Villa Maya junto con sus respectivas comitivas, entre ellos secretarios de Estado para abordar diversos temas que les competen a los países vecinos.

Se prevé que al finalizar el encuentro, haya un mensaje para los medios de comunicación, y posteriormente Claudia Sheinbaum Pardo se dirigirá a Calakmul, Campeche, dónde dará un mensaje sobre los acuerdos logrados con Guatemala y Belice.

Cabe mencionar que, esta es la cuarta gira internacional que hace la Presidenta de México, la primera fue a la Cumbre de Líderes del G20, en Río de Janeiro, Brasil; la segunda fue a Honduras para participar en el CELAC, y la tercera fue a la reunión del Grupo de los 7 en Calgary, Canadá.

