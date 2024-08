Sheinbaum, lista para recibir constancia y tomar posesión en esta fecha

Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que será el próximo 15 de agosto cuando le entreguen oficialmente la constancia de Presidenta electa para el período 2024-2030, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 1 de octubre es cuando tomará posesión.

Sheinbaum, detalló que también en estos días la autoridad electoral debe ratificar el número de diputados y senadores que le corresponden a cada partido de acuerdo a lo estipulado en la ley.

A través de un video publicado en redes sociales, acusó que en las últimas semanas la oposición ha mencionado que hay una sobrerrepresentación de los partidos de la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, lo cual catalogó como falso.

"Esto es completamente falso, lo único que tiene que hacer el Tribunal, es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones, y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político", explicó.

Mencionó, que una vez que haga eso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a partir del 1 de septiembre, estará conformado la Cámara de Diputados y el Senado.

"Y como lo ha establecido ya el INE, tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría muy importante en el Senado", dijo.

La presidenta electa aseguró, que lo anterior significa que van a avanzar en las reformas constitucionales: "Hay que ser claros, lo que representan es más justicia, más libertades, más democracia, más bienestar para el pueblo de México".

"Este 15 de agosto recibo esta constancia y como siempre, mi compromiso con ustedes, agradeciéndoles, no voy a defraudar, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México", señaló.

