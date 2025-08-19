Operación Frontera Norte logra aseguramiento millonario en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad publicó una tarjeta informativa con los resultados obtenidos por la "Operación Frontera Norte" el pasado lunes 18 de agosto. Destacan acciones realizadas en tres distintos estados de la república. A continuación los operativos de seguridad implementados:En Tijuana, se detuvo a una persona y se le aseguraron 550 mil pesos sin que acreditara su legal procedencia.En Elota, se aseguraron tres armas largas, 21 cargadores y 540 cartuchos útiles.En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, se aseguraron 10 mil 130 litros y 450 kilos de sustancias para la elaboración de drogas. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 219 millones de pesos.En distintos municipios, se detuvo a dos personas, se aseguraron 48 dosis de metanfetamina, 80 dosis de marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego, un cargador y tres cartuchos.Con ello, la Operación Frontera Norte cuenta con los siguientes resultados sobre aseguramiento y detenciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB