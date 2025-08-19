Operación Frontera Norte logra aseguramiento millonario en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad publicó una tarjeta informativa con los resultados obtenidos por la "Operación Frontera Norte" el pasado lunes 18 de agosto. Destacan acciones realizadas en tres distintos estados de la república. A continuación los operativos de seguridad implementados:

Baja California

En Tijuana, se detuvo a una persona y se le aseguraron 550 mil pesos sin que acreditara su legal procedencia.

Sinaloa

En Elota, se aseguraron tres armas largas, 21 cargadores y 540 cartuchos útiles.

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, se aseguraron 10 mil 130 litros y 450 kilos de sustancias para la elaboración de drogas. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 219 millones de pesos.

Sonora

En distintos municipios, se detuvo a dos personas, se aseguraron 48 dosis de metanfetamina, 80 dosis de marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego, un cargador y tres cartuchos.

Actualización de resultados

Con ello, la Operación Frontera Norte cuenta con los siguientes resultados sobre aseguramiento y detenciones:

Detención de 6 mil 454 personas

Aseguramiento de 5 mil 34 amas de fuego

Decomiso de 59 mil 659 kilos de droga

Aseguramiento de 4 mil 460 vehículos

Aseguramiento de 792 inmuebles

Te puede interesar: Esta es la gasolinera más barata del país; se encuentra en Zapopan

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB