Sheinbaum insta a los integrantes de Morena a no dañar el movimiento

El pasado 4 de agosto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que él y otros morenistas son víctimas de un "golpeteo interno" en su partido, Morena.

En conferencia de prensa, aclaró que " la unidad es fundamental, y me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae en contra de nuestro movimiento, no se entiende que no son las personas que son atacadas, sino que es el movimiento ", advirtió.

" Alguna de ustedes me comentaba que había senadores y senadoras que estaban pidiendo la salida de Adán Augusto. Yo dije, pues, que den la cara, que digan quiénes son, qué quieren, que lo planteen abiertamente. Lo otro no es correcto, lo otro es politiquería, es incorrecto ", sostuvo en conferencia.

Por otra parte, consideró "desproporcionado" hablar de divisiones insalvables en Morena con motivo de la disputa interna por candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, como lo advirtió el líder morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal .

" Sí hay un problema, pero no creo que sea insalvable. Esta misma semana hay una reunión con la dirección de Morena y creo que ahí se puede avanzar en resolver diferencias con madurez ", comentó.

Finalmente, reiteró su llamado a la cohesión dentro de Morena: " La oposición no representa nada, no tiene posibilidades de nada. Si nosotros mismos nos complicamos el proceso, mal haríamos. Hay que actuar con responsabilidad ".

Por su parte, Monreal afirmó que el nombramiento de Pablo Gómez al frente de la comisión que elaborará la iniciativa de reforma electoral desató la carrera política rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, entre otros cargos.

En un video publicado en redes sociales, el líder parlamentario advirtió que la prohibición del nepotismo electoral y la reelección abrirán una etapa muy importante de "disputa interna insalvable", en la que por la fuerza de Morena, por su representatividad mayoritaria, " será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad ".

Sin embargo, sostuvo que sería suicida para el partido en el poder caer en la lucha y narrativa de descalificación y diatriba interna.

Admitió que desde ahora se presenta en Morena una lucha anticipada por las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular.

¿Cómo reaccionó Sheinbaum ante esta situación?

Este miércoles, durante "La Mañanera", ante el conflicto creciente entre los representantes en las Cámaras, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los integrantes de Morena cerrar filas y evitar una división interna y descartó que se le apueste a la ruptura desde los mismos morenistas .

" Hay que cuidarnos, hay que procurarnos, que ninguno de estos temas vaya a generar una ruptura interna, no creo que nadie al interior del movimiento esté apostando ", sostuvo en Palacio Nacional.

La Mandataria insistió en que deben cuidarse, además de que a ella le corresponde una responsabilidad.

" Es más bien, que no vaya a ocurrir, hay que cuidarnos para que no haya una disputa interna, que es lo que le puede hacer daño a nuestro movimiento.

"Deben de cuidar la unidad del movimiento, lo hice como candidata a la Presidencia, pero aquí tengo una responsabilidad de conducir un proyecto de nación ", dijo.

