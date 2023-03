La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que hay pruebas claras de discriminación en la cadena de restaurantes Sonora Grill, por lo que habrá una sanción.

En conferencia de prensa, indicó que "no puede ser" lo que sucede en estos restaurantes, y que no ha habido cooperación de los dueños para frenar estos casos.

"No hay cooperación y no puede ser, hay pruebas claras de discriminación. Habrá la sanción que tenga que ser, esta es una ciudad de derechos y no puede haber discriminación", señaló.

En este sentido, recordó que se modificó la ley para poder haber sanciones "y ya les vamos a informar".

"Va a venir una resolución sobre el tema de Sonora Grill importante porque no ha habido la cooperación que se esperaba que iba a ver. Y tanto en establecimientos mercantiles, como en el caso de personas, no debe tolerarse de ninguna manera la discriminación", sostuvo.