Sheinbaum presume fortaleza de México: "Ni los aranceles pudieron con la economía"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presumió este jueves durante la conferencia matutina, el máximo histórico de la inversión extranjera directa en México en el segundo trimestre de este año que asciende a 34 mil 265 millones de dólares.

Por lo anterior, manifestó: "Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana".

La Mandataria destacó que con esta cifra histórica se confirma que el modelo de la Cuarta Transformación no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión.

"Una buena noticia que me mandó la Secretaría de Economía: en el segundo trimestre, la inversión extranjera directa 2025, histórica la inversión extranjera directa en México. Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34 mil 265 millones de dólares en 2025 supera los 31 mil 96 del 2024, que ya había sido récord, y es prácticamente más del doble del 2017”, señaló Sheinbaum.

La Presidenta recordó que en el llamado periodo neoliberal se afirmaba que si aumentaban los salarios iba a haber inflación, y no habría inversión, pues se decía que “lo que México podía ofrecer al mundo en la mano de obra barata".

“Aquí lo que se demuestra, es que cuando la gente vive mejor, el país está mejor, y sigue habiendo inversiones y no hay inflación”, mencionó Sheinbaum.

