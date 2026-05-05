La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes 5 de mayo que ninguna potencia extranjera le dirá a México cómo gobernarse, al afirmar que el país es un pueblo que ama su libertad, su soberanía y está dispuesto a defenderlas. Además, advirtió que "quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota".

Estas declaraciones se dieron en medio de las diferencias con el gobierno de Estados Unidos, tras la solicitud de detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de nueve funcionarios estatales más, por presuntos nexos con el narcotráfico.

Durante la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla , la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que están destinados a la derrota quienes buscan apoyo externo por no contar con respaldo popular en el país. En el acto conmemorativo realizado este martes, la titular del Ejecutivo federal también tomó protesta de bandera a 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y a poco más de 800 mujeres voluntarias.

Sheinbaum arremete contra quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés

"Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo nos gobernamos. Somos un pueblo que ama su libertad y estamos dispuestos siempre a defenderla", expresó la Presidenta de México al arremeter contra aquellos que intentan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades.

"Quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota; quienes reviven la Conquista como salvación, están destinados a la derrota; quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota; quienes odian, están destinados a la derrota moral; quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota", declaró la Mandataria Federal.

Las declaraciones de Sheinbaum sobre la conquista española se producen un día después de que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, participara en un acto en la Ciudad de México, donde se rindió homenaje a figuras como Hernán Cortés y la reina Isabel la Católica, además de defender la conquista y el "mestizaje" como elementos positivos de la historia compartida entre España y México.

*Con información de SUN y EFE

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