Sería "una gran tragedia" cancelar la reforma educativa: SEP

En el tema de la reforma educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no puede mantenerse imparcial puesto que "estamos subidos en una causa y en defensa de un proyecto", señaló el titular de la dependencia federal, Otto Granados Roldán. Sería "una gran tragedia" cancelarla, agregó.

Al presentar el libro "Reforma Educativa", como parte de una colección sobre las reformas estructurales que editó el Fondo de Cultura Económica (FCE), el funcionario dijo que el texto tiene el objetivo de contribuir a una discusión "honesta" y "documentada" sobre el tema.

"Sí es un poco la finalidad que tiene: contribuir a una discusión honesta, documentada, informada porque evidentemente para quienes trabajamos en la SEP no podemos ser imparciales, estamos en una causa, estamos en la defensa de un proyecto, así que seguramente el libro es como el camello, hay que hablar bien del camello si no, pues no lo vendemos", señaló.

Es un honor acompañar al Secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán en la presentación de su libro "Reforma Educativa", agradezco la invitación. @SEP_mx pic.twitter.com/qhbMq7HEXc — Mario Alberto Rodríguez Casas (@MarioRdriguezC) 30 de mayo de 2018

A través del mismo se buscó aportar información teórica y que compare la situación de México con otros países con el objetivo de que los argumentos en favor de la reforma no surjan sólo de "la pasión y la convicción" sino de los datos duros. Agregó que sería trágico echarla atrás.

"Trata de ser honesto y muy transparente en esa dirección: aportar una gran cantidad de información teórica y comparativa a nivel internacional para que todas las afirmaciones y argumentos contenidos tengan no solamente su aporte de la pasión y la convicción sino también argumentos, ideas, datos duros y conceptos que nos permitan afirmar que esta es una gran reforma y que sería una verdadera tragedia para el país intentar revertirla o cancelarla", señaló.