Sequía en Nuevo León 2022: ¿Qué está pasando con el agua en Monterrey?

La actual crisis hídrica que atraviesa Monterrey, Nuevo León, es porque sus dos presas ya están en su límite, lo que se suma a un crecimiento demográfico no planeado, explicó el especialista José Arturo Gleason Espíndola, profesor e investigador del departamento de técnicas de construcción del CUAAD, de la Universidad de Guadalajara.

Las presas comienzan a secarse

La crisis actual de suministro de agua dio inició cuando las presas comenzaron a secarse. Normalmente, la presa El Cuchillo aporta 35% del agua que consume Monterrey, La Boca 15.5% y Cerro Prieto 12.5 por ciento. La presa El Cuchillo estaba a 45.45% de llenado, pero la de La Boca a 8.22% y Cerro Prieto a 2.06 por ciento.

No obstante, esto está ocurriendo debido a la extracción de agua, tanto para consumo humano, como para otras actividades, y la baja en la captación debido a la disminución de las lluvias.

“Principalmente, es el agotamiento de las fuentes actuales del agua, dependemos tanto Monterrey y Guadalajara de fuentes superficiales, en el caso de Monterrey un poco más con las dos presas y un tanto de las aguas subterráneas, las metrópolis han estado creciendo sin orden".

Señaló que las metrópolis "son habitadas por personas que consumen demasiada agua, industria que consume demasiada agua y por su puesto en las zonas rurales aledañas, también, estamos experimentando una sobreexplotación de agua, la cual se ha dado por la falta de planeación y educación ambiental, nuestra política de agua es muy reactiva, no se planea, se reacciona, ya que se tiene el problema encima”, dijo.

¿Podría pasarle a todo el país?

La escasez de agua en el área metropolitana de Monterrey es un panorama que podría darse en todo el país, ante una falta de población y crecimiento poblacional e industrial desmedido, así lo considera el experto en agua de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason.

“El modelo del crecimiento urbano y poblacional, sigue con la misma lógica de más casas, más extracción de agua, cubrimiento de la superficie terrestre que impide la infiltración de agua a los pozos, se da la fórmula de la escasez, si no le metes agua a los pozos o acuíferos y se saca, un día se termina, un ejemplo si sacas dinero de tu banco, más y más, y no le metes, en un momento ya no tienes nada”, destacó.

“Si se sigue teniendo ciudadanos, consumidores, inconscientes, ignorantes de la situación hídrica de la ciudad, como es ahora, se está haciendo una fórmula tremenda para colapso hídrico”, acotó.

Monterrey registra desabasto de agua embotellada

Medios locales señalaron que el sur de la Zona Metropolitana de Monterrey, en tiendas de conveniencia y supermercados, los anaqueles con agua de 5 y de 10 litros ahora están vacíos, solamente hay empaques con botellas de medio litro.

A principio de junio señalaron pobladores que hubo compras de pánico cuando se limitó la disponibilidad del agua de las 4:00 a las 10:00 horas, y los estantes con el agua se comenzaron a vaciar, solamente quedaron los de refrescos.

Multas por desperdiciar agua

El gobierno de Nuevo León dio a conocer que multará a quienes rieguen jardines y laven coches con agua potable. De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado, se aplicarán multas de 8 y 10 cuotas, que van de los 770 a los 962 pesos, las cuales se verán reflejadas directo en el recibo del agua.

Nuevo León enfrenta una crisis hídrica por los bajos niveles de las presas y la falta de lluvias, las cuales han provocado cortes en el servicio y una serie de protestas con bloqueos de avenidas por la falta del servicio.

La modificación implica que durante los 7 días de la semana habrá corte, y solo se garantiza el servicio de 4 a 10 de la mañana.

El titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, señala que sólo hay un déficit de agua del 25% en las zonas lejanas a la Zona Metropolitana.

Sin embargo, el funcionario, aseguró que sí hay agua pese a que el servicio se corta a las 10 de la mañana.

“Sí hay agua, tenemos 13 mil 300 litros por segundo ahorita garantizado. El detalle es que con esta temporada de calor la gente busca consumir más agua” Juan Ignacio Barragán.

MV