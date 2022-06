En el contexto de la actual sequía que se vive en Nuevo León, se necesita una planeación urgente con tecnologías de la información que ayuden a medir cuánta agua y para cuánto tiempo hay en los Estados de México, así lo consideró el especialista José Arturo Gleason Espíndola, profesor e investigador del departamento de técnicas de construcción del CUAAD, de la Universidad de Guadalajara.

Gleason Espíndola señaló que el monitoreo de los mantos acuíferos es importante para realizar intervenciones a futuro que nos permitan contar con agua.

“La educación es parte, saber del ciclo del agua para que el ciudadano se enganche con una visión de conservación y cuidado; y técnicamente hablando ante de estar invirtiendo en obras de colectores y presas, necesitamos montar el sistema de monitoreo digital de que nos permita saber cómo es que se comporta el agua y como funciona en la infraestructura de abastecimiento y saneamiento".

Dijo que actualente "no sabemos con exactitud cuánto llueve en los diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, no sabemos cuánto está entrando en los acuíferos, cuánto hay en los acuíferos".

"¿Nos alcanzará para más fraccionamientos?, si estos datos no los tenemos de manera inmediata, así como los automovilistas saben cuanta gasolina queda, si no sabes cuánta agua queda cómo planeas”, comentó.

No se sabe cuándo llegará una crisis a Jalisco

El científico dijo que es preocupante que en Jalisco aún no se sepa con exactitud cuál es la capacidad hídrica y el momento exacto en que entraríamos en una crisis por escasez de agua, ya que no se dimensiona el problema y ahora un ejemplo es lo que está sucediendo en Monterrey.

“Es hora que no sabemos cuánto nos queda en Jalisco en los mantos acuíferos, y es muy grave, es irrisorio, vergonzoso que nuestra autoridad en el tema del agua no tenga ese dato (capacidad hídrica). Si hay agenda para Zapotillo, si hay agenda para un vaso regulador y quienes no opinamos a favor, somos oposición, el tema se trata de manera científica, damos los tópicos y datos, la autoridad debe de asumir un rol más serio, de liderazgo social, un pacto entre todos los sectores para arreglar este rompecabeza de Gestión Integral del Agua, si no condenamos a la metrópoli a una seria crisis”, señaló.

Sequía afecta a 113 municipios de Jalisco

El monitor de la Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó en mayo que en 113 municipios de Jalisco hay condiciones de sequía entre “moderada” y “severa”. Sólo en 12 localidades las condiciones se clasifican como “anormalmente secas” o sin problemas: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Ayotlán, Cuautitlán de García Barragán, Degollado, Jesús María, Tolimán, Tonila, Tuxcacuesco, San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo.

La mayor afectación se localiza en 57 municipios que presentan nivel de sequía “severa” (al cierre de marzo pasado eran 45 las localidades en esta condición). Toda la Zona Metropolitana de Guadalajara está en el área de mayor sequía, junto con otras regiones como Chapala, Jocotepec, Colotlán, Mezquitic, Ameca, Tala, Lagos de Moreno y Tepatitlán, entre otros.