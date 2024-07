El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propone validar la calificación de la elección presidencial, con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, además de señalar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no intervino de forma sistemática en el proceso electoral.

El TEPJF plantea declarar improcedentes las impugnaciones presentadas por el PAN, PRI, PRD y la ex candidata de Fuerza y Corazón X México, Xóchitl Gálvez, por violencia generalizada, uso indebido de programas sociales, intervención de servidores públicos, coacción y compra de voto, pretensión de nulidad de casillas e intervención de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Se denunció la injerencia del presidente a través de 34 conferencias matutinas; propaganda por la publicación de su libro “¡Gracias!”; por una entrevista y la reincidencia y sistematicidad en la intervención del Ejecutivo Federal.

Al respecto, se establece que las conferencias abarcan hasta un año antes del proceso electoral, desde enero de 2023, y que las mañaneras denunciadas sólo representan un 9.9% del total en ese periodo.

El órgano electoral sostiene que no es posible acreditar la intervención sistemática y reiterada de parte del Presidente de la República en apoyo de una ex candidata y en contra de otra, “máxime que en el contexto del desarrollo de conferencias mañaneras, no hay prueba de más actos o actividades diferentes a las indicadas, de ahí que, se trata de conductas aisladas e inconexas que no permiten una concatenación que lleve a considerarlas sistemáticas”.

Sobre la violencia generalizada, la oposición sostuvo que existió violencia generalizada en el país e intervención del crimen organizado, que impidieron elecciones libres. Las pruebas fueron 652 links, principalmente de notas periodísticas.

El Tribunal expone que “no se advierte la existencia de un contexto de violencia generalizada, sino una serie de hechos aislados y focalizados de violencia; y en consecuencia, no se observa un impacto trascendente o determinante en la elección presidencial como resultado de una situación generalizada de violencia o a través de la intervención del crimen organizado”.

Senado ratifica a 25 magistrados

El pleno del Senado ratificó los nombramientos de 25 magistrados de Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que fueron propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que durarán en ese encargo los próximos 10 años.

Durante la sesión de ayer se avalaron los nombramientos, luego de argumentar que los 25 nuevos magistrados “resultan idóneos para ser ratificados en el encargo”.

Estos magistrados palomeados por López Obrador ocuparán sus cargos por un periodo de 10 años, a partir del 1 de agosto de 2024; es decir durante todo el sexenio de Claudia Sheinbaum y cuatro años más del siguiente Gobierno. Con 28 votos a favor y cuatro abstenciones se aprobaron los nombramientos por lo que los nuevos magistrados rindieron la protesta de ley ante el pleno de la Comisión Permanente.

Los nuevos magistrados transexenales por más de 10 minutos se tomaron fotografías en la tribuna del pleno con los nombramientos. Cabe destacar que el Presidente también propuso a Jazmín Aquino Cruz y Pedro Zavala Pérez y Miguel Ángel Chico Herrera, quienes declinaron participar en el procedimiento de ratificación sin dar a conocer los motivos.

Miguel Ángel Chico Herrera fue militante del PRI por varias décadas y en 2018 renunció para afiliarse a Morena y apoyar a López Obrador.

Entre los nombramientos también destacan los que propuestos: Alejandra Martínez Martínez y Alejandro Paul Hernández Naranjo.

