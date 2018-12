Senadores avalan nombramientos de Marcelo Ebrard y Eréndira Sandoval

En comisiones los senadores avalaron los nombramientos de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, y de Irma Eréndira Sandoval, como titular de la Secretaría de la Función Pública.

Con la abstención del PAN, la Comisión de Gobernación, avaló por mayoría el nombramiento de Eréndira Sandoval, como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido del Trabajo (PT), solicitaron al presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias (Morena), no sentar como precedente que se avalen nombramientos sin que los propuestos acudan ante el Senado para hablar de su plan de trabajo, pero sobre todo, para evitar violentar los procesos legislativos y el Reglamento del Congreso.

"Hay que acatar el Reglamento, la división de Poderes, no por ser mayoría vamos a realizar las mismas prácticas que hemos criticado, no hay que hacer cosas buenas que parecen malas. Hay que enderezar el barco porque se está yendo chueco, las formas son fondo y no hay nada que ocultar, y se puede generar vicios en los procedimientos parlamentarios. Debió de venir [Eréndira Sandoval], a dar la cara", expresó la senadora Alejandra León Gastélum (PT).

Mientras que en una sesión privada, la Comisión de Relaciones Exteriores, avaló el nombramiento de Marcelo Ebrard, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). A pesar de que la Comisión fue convocada la mañana de este jueves para desahogar el nombramiento de Marcelo Ebrard, de último momento, los senadores decidieron trabajar en privado y en un horario distinto al establecido.

El presidente del órgano legislativo, Héctor Vasconselos (Morena), sostuvo que el nombramiento fue ratificado por unanimidad, y que se decidió "acelerar" el proceso porque Ebrard Casaubón partirá en las próximas horas a Marruecos a un encuentro sobre migración.

Los presidentes de ambas comisiones comentaron que tanto Marcelo Ebrard como Eréndira Sandoval, acudirán a los respectivos órganos legislativos para dialogar con los senadores.

LS