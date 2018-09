Senador pide investigar el papel del Ejército en el 68

El Senado debe investigar el papel del Ejército en el Movimiento Estudiantil de 1968, y en la guerra sucia, en la cual se persiguió a grupos guerrilleros, señaló el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Félix Salgado Macedonio (Morena).

"Hay que precisar la información sobre las víctimas, encontrar la verdad, y castigar, que no quede impune"

Del caso de 1968, se debe establecer el posible número de muertos que hubo en esos acontecimientos, respecto de los cuales no hay cifras coincidentes, reconoció Salgado Macedonio en entrevista.

En la comisiones del Senado y, en particular en la de Defensa Nacional, se debe tratar este asunto para que haya una investigación que señale culpables y que se les castigue.

"Hay que precisar (la información sobre las víctimas), encontrar la verdad, y castigar, que no quede impune", lo ocurrido hace 50 años.

Respecto de si el papel del Ejército en el movimiento estudiantil de 1968 figurará en los temas de la agenda de la Comisión de Defensa Nacional, Salgado Macedonio, presidente de este órgano legislativo dijo: "Vamos a tratar este asunto".

Explicó: "Ya hicimos un punto de acuerdo, una propuesta, de que este Senado honra la memoria de nuestros jóvenes, y se va a inscribir con letras de oro, (la leyenda, Movimiento estudiantil de 1968), pero no queda ahí. No basta no es suficiente, vamos a platicar y discutir la probabilidad de ir más a fondo en la investigación y castigar a los responsables que aún están (vivos)".

"Eso es lo que hay que dilucidar, dejar en claro, en realidad cuál fue el papel del Ejército en el 68"

De señalamientos contra el Ejército, el Estado Mayor Presidencial (EMP), el cuerpo de Guardias Presidenciales, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, así como policías de las procuradurías General de la República y de Justicia del Distrito Federal, el senador Salgado Macedonio, dijo que propondrá "que se haga la investigación".

"Se tendría que hacer una investigación, no quiero señalar a nadie en particular".

Este martes 2 de octubre, el Senado rendirá homenaje a los estudiantes de 1968, y dejará excluidos a los militares que perdieron la vida en Tlatelolco, en una refriega en la que la versión de los altos mandos de la época señala que los soldados defendieron a la población del ataque perpetrado en la Plaza de las Tres Culturas.

"Eso es lo que hay que dilucidar, dejar en claro, en realidad cuál fue el papel del Ejército en el 68".

No se tiene claridad respecto del papel que jugó el Ejército, se le señaló, y el legislador comentó: "Por eso hay que ver eso. Las comisiones tratarán esos asuntos en su momento. Es conveniente que las generaciones que no conocieron los hechos tengan conocimiento de lo que ocurrió".

Dijo que también se deben tratar otros asuntos, como lo fue la Guerra Sucia, en los setentas, y que tuvo como escenario el estado de Guerrero, donde se persiguió a Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

JM