Senado arranca periodo ordinario con desencuentro por comisión de Veracruz

En medio de acusaciones y polarización por la desaparición de la comisión especial de Veracruz y acusaciones de la existencia de narcoestados, este martes inició el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República.

En accidentada sesión que incluyó el desalojo momentáneo de reporteros gráficos y camarógrafos del Salón de Plenos, morenistas, emecistas y panistas intercambiaron acusaciones y repartieron culpas en materia de inseguridad y corrupción.

En tribuna, el senador por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que frente a quienes "levantaron la voz para pretender proteger a un gobernador impresentable, impreparado, señalando que la comisión designada por la Junta de Coordinación Política era ilegal, han cometido un acto de barbarie legislativa".

▶️ #HoyEnElSenado inició el segundo periodo ordinario del primer año de la #LXVLegislatura. pic.twitter.com/ocr3f3IoTO — Senado de México (@senadomexicano) February 1, 2022

Ante la gritería de morenistas, expuso que "lo único que le puedo decir senadora -Malú- Micher que me da mucha vergüenza que usted que siempre ha defendido los derechos de la mujer y de la justicia, en este caso no defiende el derecho de mujeres que están detenidas arbitrariamente como es el caso de la ex presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, que se encuentra entre los 90 casos que se han registrado en este Senado".

De inmediato, la mayoría de Morena reclamó a la Mesa Directiva del Senado que no se respetaran los acuerdos y se utilizara la tribuna para hablar de asuntos no pactados.

La senadora por Morena, Martha Lucía Micher Camarena solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, se respetara el acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el tema de la agenda de la sesión.

César Cravioto, senador y vocero de Morena, azuzó los ánimos en contra de la oposición y desde la tribuna recomendó a Dante Delgado:

"Serénese que estamos en la primera sesión, se va a enfermar de tanto coraje, se va a enfermar. Hay indicios de un narcogobierno en Jalisco, narcogobierno de Movimiento Ciudadano, y ahí sí no se preocupan por hacer comisiones, o en el estado de Guanajuato, Tamaulipas, que son estados gobernados por el PAN".

En defensa de la creación de la comisión para investigar abusos de poder en Veracruz, el coordinador del PAN, Julen Rementería, expuso: "no vamos a solapar a Cuitlahúac García, autoritario gobernador en nuestro país en Veracruz, y que nadie se confunda no son intereses personales, son interés de los ciudadanos, lo que está pasando en Veracruz es terrible, no se lo deseo absolutamente a nadie, de ninguna filiación política, a ningún ciudadano y los están atropellando, los están metiendo a la cárcel por pensar diferente".

Desalojan a reporteros gráficos y camarógrafos del Senado

De forma inesperada e inédita en la historia del Senado, cuando el debate subía de tono y senadores de Morena y Movimiento Ciudadano intercambiaban acusaciones por presuntos narcoestados en Veracruz y Jalisco, personal de Resguardo Parlamentario desalojó a reporteros gráficos y camarógrafos bajo el argumento que era una orden de la Mesa Directiva.

Momentos después y ante la protesta de los representantes de medio centenar de medios de comunicación, fueron reingresados al balcón de prensa.

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, aseguró que ella no dio la orden e incluso pidió una disculpa a los reporteros gráficos y camarógrafos.

#UltimaHora ��



En un hecho inédito, desalojaron a toda la prensa del pleno en el Senado



Expulsando del recinto a periodistas y casi a los camarógrafos



Están de vuelta, no por invitación, sino porque ellos se volvieron a meter



Información de @letroblesrosa#NoticiasRedMX pic.twitter.com/VsUGggDOPe — Noticias RedMX (@noticiasredmx) February 1, 2022

Monreal llama a la conciliación

Casi al final de la primera sesión ordinaria, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la conciliación a todos los grupos parlamentarios.

"Esta etapa nos exige mayor tolerancia, mayor respeto, mayor diálogo, la mayoría legislativa, senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, les ofrecemos diálogo, consenso, acuerdos y sí alguno de ustedes fallara, les volvemos a ofrecer diálogo", apuntó.

Ya más calmados los ánimos, el debate concluyó en la primera sesión ordinaria y la Mesa Directiva del Senado acordó que los 90 expedientes documentados de violaciones a derechos humanos en Veracruz sean turnados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

JM