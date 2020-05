Semáforo está a cargo de la Federación, pero es regional: Segob

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, explicó que el semáforo epidemiológico para reanudar las actividades tras el coronavirus (COVID-19) sí estará a cargo de la Federación, pero también tendrá en consideración la realidad que vive cada estado de la República y por eso mismo será de carácter regional.

Este martes el semáforo epidemiológico causó polémica porque, luego de tener una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Sánchez Cordero informó que este mecanismo estaría a cargo del gobierno federal aun cuando mandatarios como Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, ya establecieron su plan para reactivar a sus estados.

En este contexto, la Secretaría de Gobernación difundió la mañana de este miércoles un video donde se escucha a Sánchez Cordero explicar: "El semáforo va a ser regional porque no va a ser para toda la República, no podría ser para toda la República, no es lo mismo lo que está aconteciendo en el Norte que lo que está aconteciendo en el Centro, en el Sureste o en el Oriente de México o en el Poniente de México, es una situación totalmente distinta".

Asimismo, la ministra en retiro explicó que el semáforo epidemiológico estará a cargo de la administración federal porque el Consejo de Salubridad General es presidido por autoridades de ese rango: "El semáforo era un semáforo que iba a establecer la Federación, lo cual es cierto porque el Consejo de Salubridad General es una instancia federal, está integrado por los gobernadores, académicos, la Academia de Medicina, la UNAM, el Politécnico, pero finalmente la rectoría del Consejo de Salubridad General es de la Secretaría de Salud federal, del Presidente (López Obrador), obviamente el Presidente preside, pero obviamente el Secretario de Salud es el presidente suplente".

Este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, también aclaró que sólo habría un semáforo epidemiológico de carácter nacional, pero cada estado de la República tendría un color diferente dependiendo de sus circunstancias.

"Hay un solo semáforo nacional consensuado precisamente, para eso fue la reunión (con la Conago) y ya lo habíamos presentado antes con ellas y ellos, con los estados va a haber un diálogo muy fluido, los martes presentaremos el estado del semáforo para cada entidad federativa, cada entidad federativa obviamente va a tener un color diferente de acuerdo a como esté la epidemia. Entonces un solo semáforo es un solo instrumento", dijo el subsecretario.

