Al encabezar la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que este programa llegue a tres millones de mujeres beneficiarias y rechazó los comentarios misóginos dirigidos a las mujeres. La mandataria insistió en que “es tiempo de mujeres” y subrayó que no será debilitada por su género.

“Cuando estuve por aquí en campaña, dije que todas las mujeres de 60 a 64 años recibirían un apoyo y hoy es una realidad. En nuestro país, más de 3 millones de mujeres de esa edad reciben este apoyo”, destacó Sheinbaum. Añadió: “Nunca más calladitas las mujeres en México. Nunca más que nos digan que somos menos por ser mujeres”, al recordar la Cartilla de Derechos de las Mujeres y la creación de Centros Libres de Violencia en cada municipio, así como el reconocimiento de la historia de las mujeres.

La presidenta subrayó que estos momentos representan una transformación en el país y expresó que, a pesar de las críticas, la fortaleza de las mujeres crece con cada desafío. “Nosotras, mientras más nos dicen, más nos fortalecemos”, afirmó.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, reconoció la figura de Sheinbaum en la historia de México, mientras que Citlalli Hernández, secretaria de Mujeres, la calificó como “la mujer más importante a nivel global que en este momento está gobernando” y resaltó acciones del gobierno federal como la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y la Cartilla de Derechos.

