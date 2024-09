El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, afirmó: "Las y los mexicanos estamos listos para tener como presidenta a la primera mujer en nuestra historia", dijo durante su intervención en la ceremonia cívica militar por el 214 aniversario de la independencia de México, este lunes 16 de septiembre, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México.

Ante miles de elementos que participan el desfile militar, el almirante expresó respeto y subordinación de la Secretaría de Marina (Semar) a la próxima comandante de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Amparados bajo los ideales independentistas continuaremos forjando nuestro capítulo de la historia nacional en el mar, en el aire y en la tierra para contribuir a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, la libertad y sobre todo por la justicia. Porque somos una Marina de bien y de valores, una Marina solidaria, honesta y frontal que se da por entero y sin reservas", señaló el mando naval.

Ojeda Durán, también agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador la confianza y el apoyo a la Marina en los proyectos que le fueron asignados durante el sexenio.

"Hemos dejado el corazón en cada uno de estos proyectos. Correspondemos a la confianza y al lugar privilegiado que nuestro pueblo le ha otorgado especialmente a esta Secretaría de Marina Armada de México. Amor con amor se paga, como usted nos lo ha dicho", dijo.

"Nuestras tropas se encuentran listas para que será el último desfile que dejamos bajo su mando. Enarbolamos hoy más que nunca las banderas de la esperanza, de la honestidad, la igualdad y sobre todo de la justicia. Desfilamos con gallardía frente a usted. Enalteceremos el que haya sabido representar la voluntad y el deseo de las y los mexicanos para poner en alto la tierra que nos vio nacer y nos da identidad. Gracias a nuestro querido pueblo que confía en nosotros y muestra de ello es contar aquí con ustedes en este desfile. Gracias, muchas gracias a usted nuestro comandante Supremo por guiarnos y permitirnos el honor de acompañarle en su incansable travesía haciendo historia juntos", agregó.

Lo hecho en el sexenio

El almirante José Rafael Ojeda Durán aprovechó su intervención en esta fecha, para rendir un informe de las acciones que ha realizado la Marina en los últimos seis años.

A unos días de iniciar el gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, aseguró que Ejército y Fuerza Aérea se encuentran preparados para los retos que se presenten.

"Es así porque con gran visión desde el año 2022 de manera inédita se desarrolló un plan de mantenimiento de capacidades para cumplir eficientemente las misiones futuras", dijo el general durante su discurso.

Ante López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, Sandoval González aseguró que los soldados de México "como nunca se encuentran prestos para seguir cumpliendo las instrucciones que guíe nuestra futura Comandante Suprema en beneficio del pueblo de México".

"Todas las tareas que realizamos no solo nos proporcionan la oportunidad de servirle al país, sino además fortalece nuestro espíritu patrio tenemos la seguridad que este sentimiento se contagia en esta fecha en toda la República y nos cubre como mexicanos con nuestra gran y grandiosa bandera nacional", dijo.

Los nuevos retos

El general afirmó, que los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos están conscientes de los nuevos retos que enfrentan.

"Siempre hemos sido instituciones cercanas a la gente, pero en esta administración gracias sus instrucciones para generar infraestructura crear empleos contribuir en la seguridad a administrar sectores estratégicos del país y darle una nueva fisonomía al plan DNIII, nos hemos acercado más al pueblo", declaró.

"Hoy más que nunca el soldado es visto por la sociedad como una ayuda para salir de alguna necesidad situación que aceptamos con responsabilidad y nos tiene muy satisfechos, ya que nada nos enorgullece más que servir al pueblo del que provenimos y al que nos debemos somos pueblo uniformado", mencionó.

El titular de la Sedena hizo un reconocimiento al Presidente Andrés Manuel López Obrador por "su gran capacidad para identificar en un corto tiempo las fortalezas de la institución lo que permitió focalizar nuestros esfuerzos en diversas tareas que benefician a los mexicanos".

"En lo personal, le agradezco la oportunidad que me otorgó para dirigir a las fuerzas armadas de tierra y aire para colaborar en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, ello ha sido la satisfacción más grande en toda mi carrera militar no me queda más que decirle se cumplieron sus instrucciones señor presidente", apuntó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV