Secuestros en el país aumentaron en septiembre pasado

El delito de secuestro en el país aumentó 7.5% en septiembre pasado, reportó la organización "Alto al Secuestro" en su informe mensual.

La presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, informó que el mes pasado se abrieron 129 carpetas de investigación, nueve más que en agosto, en el que se contabilizaron 120 casos.

"Nos preocupa mucho que ahora con tanto cambio de gobierno, que se viene y no me refiero únicamente al federal, no se mantenga la coordinación antisecuestros"

Las entidades con más privaciones ilegales de la libertad en septiembre son el Estado de México, con 27; Veracruz, 22; y Guerrero, con ocho.

"En el Estado de México es donde tenemos la mayor cantidad de menores involucrados en secuestro, últimamente cada detención que han realizado hemos tenido a menores de edad y eso debería de ser un foco rojo e importante, porque están captando a muchos menores para que secuestren debido a los grandes beneficios que tiene la ley en la que la pena máxima, para un menor de edad, es de 5 años, pero nunca les dan la máxima", alertó la activista.

En contraste, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Sonora y Yucatán reportaron cero secuestros el mes pasado.

Miranda de Wallace enfatizó que en el Estado de México hay una situación crítica en materia de secuestro, debido a la gran cantidad de personas que ahí habitan y por la poca infraestructura en seguridad con la que cuenta.

Dijo que a Alto al Secuestro le preocupa que el próximo gobierno federal no mantenga la Coordinación Nacional Antisecuestros, para combatir este delito en conjunto con los estados.

"Nos preocupa mucho que ahora con tanto cambio de gobierno, que se viene y no me refiero únicamente al federal, no se mantenga la coordinación antisecuestros", indicó.

Y añadió: "Nos preocupan mucho los cambios que están habiendo a nivel estatal, porque ahí sí se pierden muchos esfuerzos, ahí hemos tenido problemas de Unidades Antisecuestro que han dejado de ser unidades antisecuestro y se han convertido en unidades de alto impacto donde ya tienen otros delitos".

De acuerdo con el reporte, la víctimas de secuestro disminuyeron 15.73% en septiembre, al sumar 150, contra las 178 de agosto pasado.

En lo que va del sexenio, Alto al Secuestro tiene contabilizados 11 mil 642 secuestros, lo que equivale a seis diarios, 39 semanales y 166 mensuales.

Las entidades con la mayor incidencia en la presente administración son el Estado de México (dos mil 611), Tamaulipas (mil 301), Veracruz (mil 286), Guerrero (969), Ciudad de México (854), Morelos (693), Tabasco (578) y Michoacán (445).

Miranda de Wallace señaló que el 60% de los secuestros a nivel nacional se concentran en el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y la Ciudad de México.

Según el informe, de enero a septiembre de 2018 las autoridades estatales detuvieron a mil 104 presuntos secuestradores, lo que representa una disminución de 2.9%, con respecto al mismo periodo del año pasado, en el que se capturaron a mil 137 plagiarios.

La entidad con más detenciones realizadas en lo que va de 2018 es el Estado de México, con 247, seguido de Veracruz, con 176 y Tabasco, con 80.

JM