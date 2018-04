Se ha robustecido sistema electoral para evitar irregularidades: INE

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, afirmó que el sistema electoral se ha robustecido para evitar irregularidades y mal uso del padrón en este proceso electoral 2017-2018, que contiene los comicios más grandes de la historia de México.

Entrevistado luego de la inauguración de la exposición "Democracia Ciudadana y Propaganda Electoral en México: 1910-2018", que se presenta en el Museo del Objeto del Objeto (MODO), hasta el 29 de julio, indicó que la primera estrategia para inhibir las malas prácticas en el registro de los apoyos ciudadanos fue no dar por válido ningún apoyo de esa naturaleza.

Destacó que "se han ido robusteciendo los mecanismos de seguridad del padrón electoral de tal manera que hoy, los partidos políticos no reciben, cuando se entrega el listado nominal, datos como la clave de elector o la dirección de la persona, de tal suerte que en los cuadernillos que se van a distribuir en las 155 mil casillas el 1 julio ya no irán estos datos de la ciudadanía.

Así, "si alguien conservara un cuadernillo de alguna casillas no le serviría después para usar esa información para pretender una filiación o un apoyo, porque no tendrá los datos que se requieren", puntualizó.

Agregó que con respecto de las irregularidades sobre el registro de apoyos ciudadanos, todo lo que se tiene en el INE como hallazgo con sus propias investigaciones se hace del conocimiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

"Están en curso las indagatoria, entiendo que eso está a cargo de la unidad técnica de lo contencioso y una vez que concluya, lo presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque es un procedimiento especial sancionador y quien lo conoce es la sala especializada, no el Consejo General del INE, porque así lo determinó el Tribunal", precisó.

Añadió que se tiene que esperar que concluyan los oficiosos, antes de hablar de sanciones, y que "si todavía no está concluida la investigación no se puede hablar de sanciones".

Con relación a las prerrogativas para los candidatos independientes, indicó que la cifra de siete millones de financiamiento público por candidato presidencial ya estaba definida.

En ese sentido, informó que no se ha recibido de parte de la candidata independiente, Margarita Zavala, alguna solicitud formal de su renuncia al financiamiento público; "hasta donde tengo noticia no, pero eso lo preside la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, no quisiera darle una información imprecisa".

