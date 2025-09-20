Tras accidente en Brooklyn, el Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a Nueva York

La Secretaría de Marina dio a conocer que el Buque Escuela Cuauhtémoc ha regresado al muelle 86, conocido como “Pier 86”, en Manhattan, Nueva York, tras concluir con éxito las pruebas de aceptación en altamar.

Mediante un comunicado, la dependencia subrayó que esta unidad naval mantiene su fortaleza y que, luego de obtener resultados positivos en dichas pruebas, continuará su misión de transmitir un mensaje de buena voluntad en los océanos del mundo, navegando en representación de México como un emblema de orgullo y honor nacional.

Cabe recordar que el pasado 17 de septiembre la embarcación retomó actividades después de permanecer cuatro meses fuera de operación debido al accidente ocurrido en el puente de Brooklyn, en Nueva York, en el que perdieron la vida la cadete América Yamileth Sánchez, de 20 años, y el marino Adal Jair Maldonado, de 23.

En cuanto a las pruebas de aceptación realizadas en el mar, la Secretaría informó que comprendieron los siguientes trabajos:

Se verificó el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia.

Se realizaron pruebas del Sistema de Propulsor Auxiliar., tanto adelante como atrás, a distintas revoluciones.

Se consolidaron enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores.

Se comprobó la resistencia de su Arboladura y Jarcias, firme transversal y longitudinal, es decir, se revisó el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela.

TAMBIÉN LEE: SMN prevé lluvias fuertes y descenso de temperaturas en México esta semana

En el mismo comunicado, la Semar destacó que esta embarcación es un "Buque insignia de la Secretaría de Marina y Armada de México", que, asegura, ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos y forma parte de una tradición naval que ha prevalecido por 43 años.

YC