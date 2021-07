Santiago Nieto: Inteligencia Financiera investigó a “Los Maléficos”

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que al llegar a esa dependencia se encontró una lista de políticos de oposición, periodistas, artistas y empresarios que fueron investigados en sus finanzas por esta oficina durante el sexenio pasado y que eran denominados “Los Maléficos”.

La lista se habría conformado cuando durante las gestiones al frente de la UIF de Alberto Baz Baz -quien fue procurador del Estado de México durante el gobierno de Peña Nieto-, y Orlando Suárez López, quien tuvo una larga carrera en esa unidad.

La lista de 207 personas era encabezada por el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aparecía con el sobrenombre de “El Gallo”.

En la conferencia mañanera del jefe del Ejecutivo federal, el titular de la UIF indicó que en la lista también aparecían la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hoy titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez; el actual gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, y los periodistas Víctor Trujillo y Carmen Aristegui.

De acuerdo con fuentes de la UIF consultadas, en esa lista también están Beatriz Gutiérrez, esposa del Presidente López Obrador; Octavio Romero, actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex); Alejandro Gertz, fiscal General de la República que en ese momento desarrollaba actividades académicas, y Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

La lista de “Los Maléficos” incluye a Mario Delgado, actual líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y que en el sexenio pasado era senador.

También se revisaron los movimientos financieros del hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán; de la ex consejera del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y actual consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, así como de los empresarios Claudio X. González Laporte (padre) y Claudio X. González Guajardo (hijo).

Además de las actividades financieras de los periodistas Epigmenio Ibarra Almada y Carlos Loret de Mola.

Lista con 207 personas

El miércoles, en su cuenta de Twitter, Nieto Castillo indicó que encontraron una lista de 207 personas políticamente expuestas denominada “Los Maléficos” elaborada por la administración anterior, cuya relación está encabezada por el Presidente y su esposa, por lo que presentará una denuncia ante las autoridades correspondientes.

“Lo anterior, dado que no existe archivo institucional alguno y no hay certeza del uso que se haya dado a la información confidencial de personas de las áreas política, económica, artística y periodística. La sustracción de esa información es un ilícito y viola derechos humanos”, señaló.

Nieto Castillo señaló: “Debo decir también que la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando se recibió, encontramos al paso de los meses una lista, un archivo, que eran todas las investigaciones que se habían desarrollado, llamada ‘Los Maléficos’, por cierto en esa estaba con el apodo de ‘El Gallo’ el presidente López Obrador.

“Pero encontramos ahí a la secretaria Sánchez Cordero, aparecía en la lista Durazo Montaño, por supuesto ninguno de estos archivos se mantuvo. Aparecía Víctor Trujillo, Carmen Aristegui”, aseveró el funcionario.

Sin dar más nombres, el titular de UIF insistió: “La verdad es que había muchas personas que fueron en su momento investigadas en la unidad, de acuerdo con esa lista que encontramos”.

PARA SABER

Desde 1991

López Obrador relató que, en 1991, tras alegar un fraude en las elecciones intermedias en Tabasco y realizar el “Éxodo por la democracia a la Ciudad de México, se reunió con Fernando Gutiérrez Barrios, entonces secretario de Gobernación y extitular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Señaló que en la entrevista en las instalaciones de Segob, en Bucareli, le llamaron la atención las acciones y las herramientas que utilizaba para evitar ser espiado.

Los objetivos

Los siguientes nombres figuran en la lista de personas que fueron investigadas en sus finanzas:

Andrés Manuel López Obrador.

Beatriz Gutiérrez Müller

Claudio X. González L.

Alejandro Gertz Manero

Víctor Trujillo, “Brozo”

Bajo la lupa

Revisan finanzas de personas sospechosas para Hacienda:

Olga Sánchez Cordero

Alfonso Durazo Montaño

Octavio Romero Oropeza

Santiago Nieto Castillo

Mario Delgado Carrillo

Carla Humphrey Jordan

José Ramón López Beltrán

Claudio X. González Guajardo

Carmen Aristegui Flores

Epigmenio Ibarra Almada

Carlos Loret de Mola

Presentarán denuncia

La UIF presentará una denuncia debido a que la sustracción de información es un delito y viola derechos humanos.

López Obrador da respuesta

El pasado 21 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el espionaje debe desaparecer también en los gobiernos estatales y en la iniciativa privada, porque también en esos niveles se escucha de manera ilegal a opositores y competidores.

“Todo eso ya debe desaparecer, no estar espiando, y no sólo empezó a aplicarse en los gobiernos, o para saber de opositores. Las empresas, para informarse sobre la estrategia de la competencia o de los competidores, también espían, debe desaparecer todo esto”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario consideró que la FGR debe profundizar en la investigación sobre el espionaje.

“No sólo era una práctica que se llevaba a cabo desde el gobierno federal, sino también en los estados, todo esto debe desaparecer, eso es lo más importante, la no repetición, que ya no se espíe a nadie, por eso es importante la investigación que se hizo a nivel mundial y por eso también fue importante lo de Wiki-Leaks en su momento”.

En ese contexto, el Presidente dijo que el fundador de Wiki-Leaks, Julián Assange, debe ser liberado porque esta injustamente en la cárcel y ha sido tratado con saña por dar a conocer algo parecido al Proyecto Pegasus, una investigación periodística internacional que reveló un caso de espionaje a nivel mundial, que incluye a Jefes de Estado y periodistas.

NSO o la emergencia de una industria privada del arma informática

La empresa israelí NSO y su controvertido programa Pegasus, en medio de un escándalo mundial de espionaje, encarna la emergencia de empresas especializadas en la producción de armas informáticas, una tendencia que preocupa a muchos expertos y organizaciones internacionales.

Pegasus posibilita “comprar su propia NSA”, ironiza, refiriéndose a la agencia estadounidense de inteligencia, Ron Deibert, director de Citizen Lab. Este laboratorio de la Universidad de Toronto desempeñó un papel clave en la exposición mediática actual de Pegasus.

“¿Usted no tiene las capacidades en casa? Gracias a empresas como NSO, usted puede salir y simplemente comprarlas!”, insiste.

En marzo el centro de reflexión Atlantic Council ya había advertido sobre el papel peligroso desempeñado por NSO y otras empresas especializadas en la venta de instrumentos en los teléfonos móviles y otros sistemas informáticos.

Estas firmas “de intrusión a petición de (AaaS, Access as a service) crean y venden capacidades ciberofensivas a un ritmo alarmante”, subrayaba el informe, que describe en particular el papel desempeñado por tres empresas: NSO, una sociedad rusa de la que Atlantic Council prefería no dar el nombre, y DarkMatter, con sede en Emiratos Árabes Unidos y creada con el apoyo de expertos estadounidenses.

Según el informe, la emergencia de esas empresas “contribuyó a comprometer infraestructuras nacionales críticas, y facilitó el desarrollo de nuevos instrumentos ofensivos para los Estados” que antes no tenían las condiciones técnicas para hacerlo.

Para los expertos de Atlantic Council, es tiempo de que los Estados regulen de manera más rigurosa esas empresas privadas.

Recomiendan especialmente imponerles obligaciones de transparencia sobre sus clientes y sus proveedores, así como restringir sus capacidades para reclutar especialistas que han trabajado con agencias estatales.

La canciller alemana Angela Merkel pidió el miércoles más restricciones a la venta de programas de tipo Pegasus. “Es importante” que tales programas “no lleguen a estar en malas manos”, declaró.

Un mercado de la falla informática

Interrogado antes de la declaración de Merkel, Ron Deibert no ocultaba sin embargo su escepticismo sobre la voluntad de los Estados en actuar realmente para contrarrestar la proliferación del ciberespionaje.

“La realidad es que casi todos los gobiernos tienen interés en conservar esta industria como es: secreta, no regulada”, dijo.

Sin embargo, estima, “requerimos una legislación que facilite a las víctimas procesar a las empresas y los gobiernos responsables” del espionaje.

El caso Pegasus revela un problema recurrente: ¿cómo descubrir y reparar las fallas y vulnerabilidades en los sistemas informáticos?

Estos son el combustible del que se alimentan empresas como NSO para construir sus armas cibernéticas.

Un informa de la OCDE señalaba en febrero los esfuerzos insuficientes de los Estados en la materia.

Subrayaba especialmente el papel a veces nefasto desempeñado por las agencias estatales: los servicios de inteligencia o de policía compran especialmente informaciones sobre esas fallas para sus propios instrumentos de espionaje, y alimentan así un verdadero mercado de la falla informática.

La OCDE preconizaba “un esfuerzo colectivo”, que sugiere especialmente el desarrollo y compartir a gran escala bases de datos internacionales sobre las fallas descubiertas.

A falta de un abordaje coordinado, algunas empresas se especializaron en comprar las informaciones a los hackers que descubren la fallas, y las venden a servicios estatales o a empresas como NSO.

La estadounidense Zerodium, una de las estrellas de ese mercado, no duda en publicar en Twitter y en su sitio internet el tipo de vulnerabilidad que busca y el precio que está dispuesta a pagar.

