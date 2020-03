Sánchez Cordero no se resguardará ante coronavirus

Cuestionada sobre si los secretarios de Estado que son adultos mayores se resguardaran como se ordenó por decreto presidencial, la titular de Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, respondió:

"El gabinete no va a parar, tenemos una responsabilidad, más allá de nuestra edad, porque si he estado viendo que ya nos han señalado, yo misma tengo 72 años voy a cumplir 73, pero la responsabilidad es enorme".

Además Sánchez Cordero informó que ya estableció un diálogo con los gobernadores del país y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para pedirles que se trabaje de manera coordinada ante la pandemia del coronavirus.

"Ya estoy platicando con ellos, les he solicitado a los gobernadores que estemos muy coordinados en el tema de salud y de atención ante la pandemia, porque más allá de los partidos políticos, más allá de los colores, más allá de las cuestiones estrictamente políticas, por encima de todo está el tema de salud y ahí no hay colores", afirmó.

La funcionaria federal indicó que ha mantenido constante comunicación con los y las mandatarias para que se trabaje de manera coordinada y solidaria ante la emergencia sanitaria.

"Les he solicitado encarecidamente que todos estemos alineados en las indicaciones de la Secretaría de Salud federal, porque este no es un tema político y no se debería de politizar el tema, deberíamos de estar coordinados y con toda la solidaridad para enfrentar el tema", refirió.

La encargada de la política interna del país fue entrevistada al concluir la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional a la cual ella acudió este miércoles.

NR