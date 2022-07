Samuel García, gobernador de Nuevo León, hizo una reflexión sobre la crisis climática y la escasez del agua, de las que, dijo, no son problemáticas exclusivas de su estado, sino que es a nivel mundial.

"Somos víctimas de nuestro éxito"

En un video de más de 30 minutos, Samuel García aceptó que Nuevo León vive un problema muy grave de escasez de agua.

"Las presas se secaron, el acuífero está abatido, no ha llovido ni la mitad en promedio de los últimos 5 años y el calor está cada vez peor y además cada vez somos más, somos víctimas de nuestro éxito… llevamos décadas de gobiernos que no vieron a futuro, que no planeaba y que no tenían una proyección hídrica".

Nuevo León, te pido que por favor escuches este mensaje ��#EnVivo, porque las altas temperaturas y la sequía que está afectando a México y el mundo, tienen una razón. Nos toca hacer algo al respecto.



Te invito a ver el mensaje completo aquí:https://t.co/3RycKq57mP pic.twitter.com/VOncbZUmbt — Samuel García (@samuel_garcias) July 25, 2022

Por lo anterior, recordó que la semana pasada el Gobierno federal emitió un acuerdo por el que se reconoce la situación de sequía extrema en diversas entidades del país, entre estas Nuevo León. "La naturaleza nos está cobrando factura, hoy Nuevo León la está pagando muy caro".

Sin embargo, dijo, la "sequía no es privativa de México, ocurre en todo el mundo".

"Si no fuera cierto, díganme por qué Biden, el presidente de Estados Unidos, acaba de destinar 2 mil 300 millones de dólares para enfrentar el cambio climático en su país".

"Tenemos que salir fuertes y pensando a futuro, el cambio climático hoy es una crisis climática, existe, no solo en Nuevo León, es a nivel mundial… la naturaleza nos está cobrando factura y nos lo pide a gritos".

En ese sentido, señaló que por eso en su administración se creó la Secretaría del Medio Ambiente y se implementaron diversas acciones "muy agresivas" contra la contaminación.

"La solución no es ni debe ser de dónde saco más agua, la solución es como le hacemos para que el agua que tenemos dure más, se distribuya mejor y pueda llegar a las demás generaciones".

El gobernador hizo un llamado a los diversos sectores como la industria, el agropecuario y a la población en general a cuidar el agua y advirtió que se castigará "las negligencias".

Destacó que el sector agropecuario es el que más agua utiliza. "De enero a la fecha he visto con profundo dolor que falta la tecnificación del riego".

"Les pido que esto no quede como un capítulo, una anécdota de Nuevo León, es la peor crisis que ha vivido el estado, pero saldremos ella, gobierno, sociedad, sector agropecuario, industrial, tú en tu familia, cambiemos nuestros hábitos para que una crisis hídrica no vuelva a pasar, si queremos agua siempre, tenemos que cuidarla siempre".

