Este viernes los maestros afiliados a la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitieron su voto para elegir a su nuevo secretario de la sección, que sustituirá al actual líder, Arnoldo Rubio.

De acuerdo con los organizadores, las casillas se instalaron a las 9:00 horas y cerraron a las 13:00 horas. En total se colocaron 128 casillas y se espera que el padrón de 42 mil 623 maestros emitan su voto.

Maestros entrevistados por este medio destacaron que era la primera vez que emitían su voto y calificaron este ejercicio de democrático.

Anteriormente, era por medio de delegados donde iba una representación por cada delegación y así se hacía la votación.

“Es la primera vez que vengo a votar, casi siempre estas votaciones las hacían por medio de un representante o un delegado seccional y es la primera vez que nos dan oportunidad de ejercer nuestro voto, algo que yo considero que es muy importante, yo creo que es un evento o un acto histórico”, dijo Lorena Cerda Rentería, quien tiene 37 años de servicio.

Otra maestra que voto por primera vez fue Dilma Adriana Pérez Carrillo, supervisora de la Zona 157.

“Me parece muy bueno porque nos da oportunidad de manifestarnos, de elegir, eso es positivo, sin embargo, también encontré cosas negativas, de alguna manera creo que se están dividiendo los integrantes de la Sección 47 porque fueron tres planillas y por ende se dividieron en tres partes los votantes, lo malo no es dividirnos, lo malo es que hubo publicaciones agresivas de una planilla contra otra y eso no me pareció porque todos somos compañeros”, afirmó.

Las tres planillas que se registraron para contender en esta elección fueron Aliados, Unidad y Cambio.

