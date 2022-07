El joven de San Luis Potosí, Obed Alejandro Villeda de tan sólo 22 años fue seleccionado para participar en el programa de entrenamiento espacial “International Air Space Program 2022”, con lo que se encuentra muy cerca de cumplir su sueño. Dicho programa se estará llevando a cabo en el mes de noviembre.

El potosino, quien es originario del municipio Río Verde, estudió hasta el nivel medio de educación, pues luego de darse cuenta de que su verdadera pasión era la aeronáutica desistió de continuar cursando la preparatoria.

En el marco de la presentación de Obed ante medios, en donde convocó a la ciudadanía para pedirle apoyo económico para poder asistir a su estancia de cinco días en las instalaciones de la NASA, en Alabama, el joven compartió que el proceso de selección le llevó varios meses, pues logró aprobar varios filtros en el que su proyecto de innovación de combustible fue seleccionado por la agencia estadounidense.

Cabe mencionar que Obed recibirá durante su estancia en Alabama entrenamiento como astronauta, flotabilidad neutral, entre otros proyectos.

Y es que de acuerdo al programa será durante su estancia cuando los alumnos puedan a clases de entrenamiento para astronautas dentro y fuera del espacio, operaciones de vuelo, construcción de una base del vehículo rover, así como de solución a posibles problemas que se presenten en la misión.

"Yo me entero del programa a través de las redes sociales y no sé por qué no intentarlo, la verdad es que no perdía nada intentándolo y me inscribí envié mis datos y cuando me llegó el correo y continúe presentando todos los requisitos y cuando me llegó mi carta de aceptación sentí una emoción muy grande le conté a mi papá porque él sabía el proceso que llevaba y todos estos filtros”, mencionó durante la presentación.

Cabe mencionar que Obed requiere 3 mil 500 dólares para poder acceder al programa, por lo que el ayuntamiento de Río Verde presidido por el alcalde Arnulfo Urbiola, informó que desde este organismo se le brindará un apoyo el joven potosino, aunado a que, se organizarán varios eventos para recaudar recursos en beneficio de Obed Villeda.

"Quiero solicitar el apoyo de todos los rioverdenses, ya que es un sueño que tengo y ahora se me dio la oportunidad de asistir y poder presentar este proyecto, pero el costo del programa es algo elevado", pidió Obed.

