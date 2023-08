En lo que millones de alumnos están de vacaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la fecha en que se entregarán los nuevos libros de texto gratuitos para primaria y secundaria del ciclo escolar 2023-2024, a pesar de que dichos materiales se encuentran en una controversia al presentar supuestos errores.

Desde hace unos meses, una jueza ordenó que se suspendiera el proceso de impresión de los nuevos libros para primaria y secundaria del ciclo escolar 2023-2024 debido a presuntos errores en su contenido, no obstante, la SEP habría hecho caso omiso y de acuerdo con la titular de la Secretaría, Leticia Remírez, la fecha en que se entregarán los materiales es el próximo 28 de agosto, día en que alumnos regresarán a clases.

Luego del anuncio de la entrega de los nuevos libros, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes en Palacio Nacional que no hay ningún impedimento y los materiales “van a llegar para el reinicio de clases”, el cual es el lunes 28 de agosto.

“No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso. No hay ningún problema”, agregó AMLO.

Aunque se asegura que los nuevos libros se entregarán en agosto durante el inicio de clases, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina, dio un plazo de 24 horas a la SEP para que revise y rediseñe dichos materiales.

Esta orden tiene como objetivo cumplir con la suspensión otorgada desde mayo para corregir diversos errores presuntamente detectados en los nuevos libros, además de que algo que también ha causado gran preocupación entre padres de familia es que desaparecerán materiales individuales de materias como matemáticas y español.

Mientras tanto, AMLO ha mencionado que no hay de qué preocuparse, ya que en la creación de los libros participaron maestros, pedagogos y especialistas.

CR