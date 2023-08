Ante las alusiones que “algunos funcionarios públicos” han hecho, otra vez, sobre su labor en la elaboración de los libros de texto, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), precisa que “ninguna editorial privada participa en la elaboración de los libros de texto gratuitos para los grados de primaria. Tampoco participa ninguna de nuestras empresas en los procesos de impresión y distribución de estos libros”, contrario a lo que algunos funcionarios han expresado.

El pasado martes, durante la primera conferencia vespertina donde se presentaron los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, el director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, volvió a apuntar que el libro era un negocio que se había diseñado para beneficiar a algunas editoriales, en el caso de secundaria, y en el caso de primaria, para beneficiar a las imprentas que lo desarrollaban, para eso servía el libro de texto.

“Hoy, le damos ese giro de tuerca al libro de texto, lo regresamos a los años dorados donde ya no es un negocio, ya no, ya no está en las manos de cuatro editoriales, ya no es la presa de la Caniem, sino ahora es el tesoro de la Secretaría de Educación Pública”, afirmó en la conferencia, Marx Arriaga.

Este jueves, a través de un comunicado, la Caniem puntualiza que desde hace más de 25 años trabajan con el Estado mexicano, quien contrata a editoriales agremiadas a la Cámara para crear contenidos de calidad para la elaboración de libros de texto gratuitos para los grados de secundaria, y afirma que, hasta el año pasado, participaban 32 editoriales que editaban libros “conforme a programas académicos desarrollados por la Secretaría de Educación Pública, conforme lo exige la Ley”.

Señalan que este esquema garantizaba la bibliodiversidad y la libre selección de los libros por parte de más de 314 mil maestros en el país, con base en las particularidades de cada materia y de los entornos de alumnos y profesores.

“Los libros de texto creados por las editoriales afiliadas a la Caniem se distribuían en más de 30 mil escuelas secundarias y beneficiaban a más de 5.5 millones de alumnos en las escuelas secundarias públicas de todo el país, con ediciones reconocidas a nivel nacional e internacional por su rigor pedagógico y científico, así como por su actualización constante y alta calidad gráfica”.

También reiteran que la experiencia y conocimiento del oficio de las 32 editoriales contratadas por el Gobierno, aunados a las economías de escala, permitían ofrecer al Estado mexicano libros de texto a precios significativamente más bajos de su valor en el mercado: “hasta 10 veces menores al precio de venta al público”.

Agrupan a más de 220 empresas mexicanas

La Caniem también apunta que agrupan a más de 220 empresas (todas mexicanas, independientemente de donde está su casa matriz) dedicadas al desarrollo de contenidos, la edición, producción, distribución de libros y revistas.

Señalan que sólo en el programa de libros de texto de secundaria, las editoriales responsables generan empleo para más de seis mil especialistas, que incluyen a autores, editores, investigadores, ilustradores, iconógrafos, fotógrafos, correctores y diseñadores.

El comunicado, dicen, lo emiten a raíz del debate suscitado por la publicación de los nuevos libros de texto gratuitos y las alusiones que han surgido sobre el papel de la Caniem. Y allí, también aprovechan para señalar que hoy, como hace 60 años, están en la mejor disposición de seguir trabajando con las autoridades educativas para impulsar la educación y el aprendizaje en México.

SCJN admite impugnación de Chihuahua

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, promovió contra las bases de elaboración de los libros de texto gratuitos, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

El ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, notificó ayer la admisión del recurso promovido por la Consejería Jurídica de Chihuahua, en el que señala a la SEP, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, así como de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.

“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, reportó la SCJN en la lista de notificación.

La semana pasada, la gobernadora Campos Galván ordenó a la Secretaría de Educación de la Entidad detener la distribución de los polémicos libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024.

Dicha distribución también fue frenada este jueves en Chihuahua por un juez federal, quien otorgó una suspensión provisional al diputado local por Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, contra el reparto de los ejemplares en los municipios de la entidad.

La suspensión es para efectos de que se verifique que los libros están redactados conforme a planes y programas de estudio.

Ni en Chihuahua ni en Sonora piensan utilizar los libros de texto de la SEP.

Organizaciones civiles exigen retirar de las escuelas los libros de texto de la SEP

Ayer en Sonora, mediante una conferencia de prensa encabezada por la Plataforma Ciudadana Actívate y otras nueve asociaciones civiles, se exigió a las autoridades de la Entidad retirar los libros de texto gratuitos de la SEP de las escuelas de educación básica de dicha Entidad, esto debido a la la supuesta falta de contenidos matemáticos, errores científicos e ideologías de género en los nuevos ejemplares que se distribuirán a nivel nacional para el próximo Ciclo Escolar, a partir del 28 de agosto.

No aparece la palabra “comunismo”: SEP

Durante su conferencia de prensa ayer en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, afirmó que en ninguno de los libros de texto que se han revisado hasta el momento, aparece la palabra “comunismo”.

“En los libros que hemos estado refiriendo, proyectos de aula, proyectos de escuela, proyectos comunitarios, múltiples lenguajes, nuestros saberes, de cada uno de los grados, en ninguno de esos aparece la palabra comunismo”, afirmó.

Dijo que sí hay una referencia al comunismo en uno de los libros para los maestros, en un poema de Martin Niemöller, que a la letra dice: “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista”.

“Aparece, sí, en uno de los libros, que se llama ‘Un libro sin recetas, para maestras y maestros’, que habíamos estado explicando también, que es para dar un contexto”, explicó Ramírez Amaya.

Llama Redim a despolitizar tema de libros

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) hizo un llamado a despolitizar la discusión sobre los libros de texto y su rol en la educación de niñas y niños para centrarla en el interés superior de la niñez.

“La educación de la niñez no es un botín político, es un derecho de niñas, niños y adolescentes y ni siquiera se está hablando con ellos y ellas”, expresó en un comunicado la directora ejecutiva de este organismo civil, Tania Ramírez.

Argumentó que en “este aparente diálogo nacional tan extendido ha dejado fuera a los sujetos del derecho: niñas, niños y adolescentes. No hemos escuchado sus voces. Sería enormemente más valioso escuchar a la niñez y adolescencia, más que a tantas voces que han hecho de este tema opinología politizada sin haber asumido el interés superior de la niñez”.

Expresó que se estableció una disputa a partir de un falso dilema: contenidos sin errores y bien construidos o contenidos deficientes y cargados “a la izquierda”.

Precisó que promover y proteger contenidos progresistas y que promuevan derechos no debe estar desvinculado de la responsabilidad de realizarlos con absoluto profesionalismo pedagógico y programático.

Sobre educación sexual

No hay nada qué temer en cuanto a la información sobre educación sexual, familias diversas y monoparentales que contienen los Libros de Texto Gratuitos, ya que lo más importante es la que los infantes obtienen en sus familias, afirmó la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya.

No termina la controversia por los libros de texto gratuitos de la SEP, ya que diariamente surge un nuevo tema sobre ellos.

AMLO justifica que aparezcan guerrilleros

Al manifestar que “forman parte de la historia”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó ayer que los guerrilleros Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas aparezcan en los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP.

El jefe del Ejecutivo federal también justificó que ambos maestros rurales hayan tomado las armas en Guerrero al afirmar que se padecía de Gobiernos autoritarios, en donde no había libertades y se reprimía a campesinos en esa Entidad.

En la mañanera, el Mandatario destacó que en la sala Daniel Cabrera de Palacio Nacional hay fotografías de ambos guerrilleros.

“Tiene que ver con libros de maestros donde se explica sobre la historia política de los movimientos opositores, de los movimientos guerrilleros en México, pero es para maestros. Pues eso yo también lo he escrito. Bueno aquí, en la sala Daniel Cabrera (hay fotografía de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez), ya les comentaban, ahí están porque forman parte de la historia.

“Tuvieron que tomar las armas porque se padecía de autoritarismo, como lo hizo el cura Hidalgo, que era un sacerdote bueno, tan bueno y tan pacifista que estando las fuerzas insurgentes aquí en el Cerro de la Cruces ya para tomar la ciudad, decidió no hacerlo, porque calculó de que iban haber muchos muertos y prefirió no tomar la ciudad. Bueno pues ese cura, bueno, rebelde, pues llamó al pueblo de México a liberarse; Madero, llama a tomar las armas al pueblo de México y era pacifista, un hombre bueno y ¿por qué Genaro Vázquez Rojas, por qué Lucio Cabañas (tomaron las armas)?, porque no había libertades, se reprimía a los campesinos en Guerrero y hay que explicar eso y eso es la historia”, dijo.

El pasado 22 de julio, se reveló que guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros, son exaltados y sus movimientos romantizados en “Un libro sin recetas para la maestra y el maestro Fase 6”, que comenzará a distribuirse entre los docentes de secundaria al inicio del ciclo escolar 2023-2024, que arrancará el próximo 28 de agosto.

