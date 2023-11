“Creo que no hay una favorita en el grupo, las escucharemos y será importante sus propias comparecencias y a partir de ahí se definirá quién de las tres tiene mayor consenso en el grupo. Pero, las tres son extraordinarias”, dijo César Cravioto, vocero de la bancada de Morena, sobre la terna enviada por el Presidente para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista en el Senado, subrayó que el grupo mayoritario no tiene una favorita de entre Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos para ocupar la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Argumentó que las tres son muy buenas propuestas, “garantizan que van a trabajar a favor de la justicia y para la mayoría del pueblo de México”.

Cuestionado sobre las versiones de la oposición de que el Presidente espera que las tres sean rechazadas por el pleno del Senado para luego él decidir sin que pase por la Cámara Alta.



Sí no es elegida por el pleno, la elegirá AMLO

“Yo diría que fueran un poco más inteligentes los de la oposición, que dentro de las tres vieran quién transita mejor para ellos, porque si no de cualquier manera pues el Presidente después de que se rechace, hipotéticamente, una segunda terna, él nombraría. Pues, entonces que no sean sopes y que mejor dentro de las tres vean quién transita más para ellos”.

Cravioto consideró que el panorama no es tan complicado para que se alcance la mayoría calificada en esta terna.

“No lo veo tan complicado, no puedo decir con quiénes, pero yo he platicado con algunos compañeros, compañeras, senadoras de oposición y dicen que podrían transitar, entonces vamos a ver. Yo no doy por cerrada la posibilidad de que salgan dos terceras partes en esta primera terna”.

CT