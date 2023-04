La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer una norma que permitía a los militares intervenir llamadas telefónicas de civiles sin autorización de un juez.

La decisión se da en medio de crecientes cuestionamientos en contra de la participación de los elementos castrenses en labores de seguridad pública y ante las denuncias de hackeo por parte del Ejército a los teléfonos celulares de activistas.

La resolución fue adoptada por ocho de los 11 ministros del máximo tribunal. Ellos invalidaron la norma prevista en el Código Militar de Procedimientos Penales, vigente desde mayo del 2016. Ese precepto legal fue impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la normativa.

La decisión se aplicará de forma retroactiva desde el 2016, lo que abre el camino para que todos los enjuiciados desde hace siete años por intervenciones telefónicas de los militares puedan impugnar los procesos alegando el uso de pruebas ilegales.

El proyecto de sentencia fue promovido por Luis María Aguilar, quien afirmó que algunos de los controles previstos en el Código Militar para las intervenciones de llamadas no eran claros ni suficientes.

Aguilar sostuvo que la normativa “puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial (militar), al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación sino sobre personas ajenas al fuero castrense”.

Sergio Méndez, quien es abogado de la organización civil Fundación para la Justicia, consideró como “muy importante” la decisión de la Suprema Corte porque “establece límites” a los procedimientos de investigación militar, pero manifestó dudas de que el Ejército cumpla la sentencia.

Andrés Manuel López Obrador dijo que pueden cooperar con Estados Unidos y compartir información, pero ellos no pueden intervenir en México. EFE/I. Esquivel

AMLO acusa a la DEA por espiar a “Los Chapitos”

Al manifestar que “¡Cómo van a estar espiando!”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo”, el que elementos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) haya estado en México infiltrada en los niveles más altos del Cártel de Sinaloa y la red criminal de “Los Chapitos”.

Ayer en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador señaló que no puede haber agentes extranjeros en nuestro país, pues indicó que los que pueden intervenir en tareas de investigación son el Ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

“¿México fue informado de esta operación de la DEA? Y saber si México cooperará con estos cargos que está haciendo el Departamento de Justicia en contra del cártel”, se le preguntó en el Salón Tesorería.

“Tenemos que verlo, pero no puede haber agentes extranjeros en nuestro país, no. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que puede intervenir, la Fiscalía General de la República”, respondió el mandatario,

“¿Esta acción cómo la califica entonces, Presidente?”, se le cuestionó.

“Es una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¡Cómo van a estar espiando!”, respondió López Obrador.

El viernes pasado, al presentar las acciones más recientes para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, la DEA reveló que en el último año y medio infiltró a los niveles más altos del Cártel de Sinaloa y la red criminal de “Los Chapitos”, grupos a los que sigue por todo el mundo.

De acuerdo con un mapa de la DEA, “Los Chapitos” envían fentanilo en pastillas, polvo y mezclado con cocaína y heroína a 28 ciudades de 20 entidades de Estados Unidos, desde Sinaloa, que es considerado su centro de operaciones.

“¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post”, cerró AMLO.

SUN

Que se centren en fentanilo de Estados Unidos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que en México no se produce fentanilo, sino que llega de Asia, por las acusaciones de Estados Unidos (EU) que aseguran que el Cártel de Sinaloa es el principal traficante de dicha droga, y sobre la infiltración en la organización de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, denominados “Los Chapitos”.

“Esa es su visión, nosotros la respetamos, nosotros hemos sostenido que en México no se produce fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México, llega a EU, y llega a Canadá, de Asia”.

Aseguró el mandatario mexicano que EU debe investigar los cárteles de aquel país que trafican con fentanilo, así como su método de distribución, y no solo enfocarse al Cártel de Sinaloa.

Señaló que el Gobierno mexicano le planteó al norteamericano que revisen sus estrategias, porque si no se atienden las causas puede desaparecer el fentanilo, pero va a aparecer otra droga.

“Que se apliquen programas para atender a los jóvenes, que informen cómo los daña. No hay que estar nada más viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también los cárteles de allá, cómo es que distribuyen el fentanilo en EU, qué es lo que está haciendo para enfrentar el tráfico de fentanilo.

“(No se permitirá) que la DEA o la CIA o cualquier agencia de EU decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o la Sedena; cooperación sí, sometimiento no”, remarcó López Obrador.

“Vamos a cooperar con las autoridades de EU porque es muy lamentable lo que les está sucediendo por el consumo de fentanilo, son muchos jóvenes, por humanismo, por amistad, por cooperación tenemos que ayudar”, finalizó el Presidente.

SUN

Recibe López Obrador a Ken Salazar

Tras criticar que no fue informado por la DEA de la infiltración que tenía en el Cártel de Sinaloa y que esto fue una “intromisión abusiva”, López Obrador recibió ayer en Palacio Nacional a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. El embajador estadounidense llegó al recinto cerca de las 11:00 de la mañana y tras una hora de reunión, salió por el acceso de la calle Corregidora sin dar declaraciones a la prensa.