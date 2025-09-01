Hace unos momentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló su primera fotografía oficial con los nueve ministros electos que a partir de hoy integrarán el pleno del máximo tribunal del país.

Al centro de la imagen aparece el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, con una toga con atuendos indígenas en solapa y manga, en honor a los pueblos indígenas del país.

A la derecha de Aguilar Ortiz, se encuentra la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien asumirá la presencia de la Corte después de que Aguilar Ortiz concluya su periodo de dos años.

Después se encuentra las ministras Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa y Arístides Rodrigo Guerrero.

Seis de los nueve ministros portan por primera vez la toga de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que asumirán esta noche en sesión solemne.

Ellos son: Hugo Aguilar Ortiz, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero y Giovanni Azael Figueroa.

Como primera actividad del día, el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Lenia Batres Guadarrama acudieron esta mañana a la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México, para participar en una ceremonia de consagración de los bastones de mando organizada por diversas comunidades indígenas y afromexicanas.

"Estamos iniciando algo nuevo, yo quiero decirles que no solo somos materia también somos inteligencia y somos espíritu, por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y nuestros sabios con la ceremonia de consagración de los bastones de mando que hoy vamos a recibir ", indicó.

