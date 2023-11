SAT: Estos son los gastos que NO puedes deducir nunca

Todas las personas físicas y morales deben presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evitar tener problemas e incluso recibir alguna multa de la dependencia. Hacer esto también puede traerte beneficios, como el saldo a favor que te puede devolver la dependencia al solicitarlo.

Sin embargo, no todos los gastos son deducibles, de hecho hay algunos que ni siquiera debes considerarlos, pues no procederán. Esto se debe a que no están relacionados con la actividad empresarial o laboral.

Lista de gastos que no puedes deducir de impuestos

De acuerdo con el artículo 148 del SAT, los gastos no deducibles de impuestos son los siguientes:

Gastos personales en entretenimiento

Multas

Intereses monetarios

Donaciones

El pago del ISR (Impuesto sobre la Renta)

El pago del IVA

Compra de alimentos para el consumo familiar o personal

Provisiones contables

Compra de prendas de vestir

Inversiones en casas habitación

Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas

Los consumos en bares o restaurantes (cuando no se encuentren en el supuesto de viáticos o gastos de viaje)

Los pagos por servicios aduaneros

¿Cómo hacer la declaración anual?

Una vez que conoces qué gastos no puedes deducir, es importante hablar de la declaración anual. Ésta, como su nombre lo indica, se hace cada año. En marzo inicia para las personas morales y en abril para las personas físicas.

Para hacer tu declaración anual de impuestos de forma electrónica es necesario que cuentes con contraseña, e-firma o e-firma portable.

Debes saber que los casos en los que no aplica la devolución de impuestos son las siguientes:

Si tienes ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión

Si presentas tu solicitud del Formato Electrónico de Devoluciones antes de la obtención de resultados de la declaración anual

Si elegiste la opción con base en comprobantes fiscales expedidos de la obtención de resultados de la declaración anual.

Si pediste la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes que se encuentren en la publicación o en el listado a que se refieren los artículos 69 o 69 B de la CFE.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

MM