Roban 40 celulares al día en la Ciudad de México

Durante los últimos años, el nivel de incidencias en la Ciudad de México (CDMX) ha ido en aumento, pues cada vez son más comunes los asaltos en transporte público a los usuarios en la capital.

La Dirección General de Política y Estadística Criminal es el área con la responsabilidad estratégica de generar información estadística delictiva la cual permite elaborar indicadores para la óptima instrumentación de políticas criminales.

De acuerdo con esta instancia, en julio de este año se registraron mil 218 celulares robados a los transeúntes con y sin violencia, lo cual genera un promedio diario de 39.3 unidades robadas.

Por otro lado, de enero a julio de 2017, se reportaron seis mil 778 casos denunciados ante el Ministerio Público (MP). Sin embargo, muchas víctimas deciden no presentarse ante el MP, pues aseguran su caso no avanzará o creen no encontrar su celular.

Durante los últimos años los índices de violencia en la capital mexicana han ido en aumento pues cada vez son más recurrentes A pesar de que, de 2014 a 2015 los números de smartphones robados aumentó a 183, la sorpresa se dio en el cambio de 2015 a 2016 pues se reportó un aumento de dos mil 717 dispositivos robados, lo cual genera un total para el cierre de 2016 de siete mil 140 casos de robo de celulares con y sin violencia en la capital mexicana.

Se espera que a finales del 2017 los números aumenten, pues cada día se dan a conocer nuevos casos de violencia en la CDMX.

En los informes mensuales de este año, se puede observar un incremento considerable, pues en enero se registró un total de 850 dispositivos robados, para febrero el número se elevó a 915, en marzo se registraron 776 y para abril ocurrió un aumento hasta alcanzar los mil 64 aparatos sustraídos.

En mayo y junio los número se mantuvieron a la alza con mil 161 y mil 218 smartphones respectivamente.

Pero, ¿a dónde van a parar todos los dispositivos robados?

Muchos se venden en centros comerciales y otros puestos ilegales ubicados en Eje Central, así como en la delegación Cuauhtémoc bajo la supervisión de la unidad criminal "La Unión de Tepito", quienes tienen el control de gran parte de los comercios informales de este tipo.

En diciembre 2016, fue cuando se realizó por primera vez un operativo en Eje Central donde se decomisaron cinco mil smartphones.