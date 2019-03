Riobóo niega conflicto en elección de su esposa como ministra

El asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José María Riobóo afirmó que no le importa la crítica a la designación de su esposa, Yasmín Esquivel Mossa, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y acusó de manipulación a los medios de comunicación.

"Eso no me importa, ni sé, ni me interesa", aseguró a su salida de Palacio Nacional, donde tuvo una reunión con el titular del Ejecutivo.

El también empresario rechazó que exista un conflicto de interés siendo su esposa integrante del máximo tribunal del país y él un asesor del Presidente de México.

"No, no lo hay, (conflicto de interés) soy asesor porque me considera capaz", dijo el ingeniero, quien agregó que por su trabajo no recibe salario ni recursos públicos.

En breve entrevista, Riobóo acusó que son los medios de comunicación quienes han "manipulado al pueblo a su conveniencia". Ello a pregunta sobre qué garantía le daba al pueblo de México de que no habrá conflicto de interés con su esposa.

"El pueblo ustedes lo manejan, yo no, ustedes manejan al pueblo a su conveniencia, yo no tengo que dar mensajes al pueblo, no es mi función, ni se darlos", dijo.