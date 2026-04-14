Ante los rumores de su salida, Luisa María Alcalde Luján descartó abandonar la dirigencia nacional de Morena y aclaró que la única razón por la que dejaría el cargo sería por un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué dijo Luisa María sobre dejar la dirigencia nacional de Morena?

A través de un video en redes sociales, Luisa María Alcalde sostuvo que " en Morena tenemos un movimiento fuerte y unido, y por mi parte seguiré al frente de Morena. La única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la Presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación".

Respecto a los rumores y calumnias���� pic.twitter.com/grLoyaVSoK— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 14, 2026

“Desde hace semanas la derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Que si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o hay malos manejos, y, el colmo, recurrir al machismo y decir que desde Palenque están por dar un manotazo en la mesa”, recriminó Alcalde en la grabación.

¿Cómo reaccionó Claudia Sheinbaum a los rumores sobre Luisa María Alcalde?

Por otro lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer la información que apuntaba a una posible salida de la dirigente nacional de Morena.

Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa matutina del lunes 13 de abril del 2026 que Morena tiene previsto realizar encuestas entre los meses de junio y julio , por lo que reiteró su llamado a los funcionarios a valorar sus aspiraciones y avisar con tiempo su resolución.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

“No tengo conocimiento de algún cambio en el partido, y en el Gobierno de México, pues ya tendrá que decirme quien quiera irse de candidata o candidato a algún lado, para poder dejar el gobierno e irse, pues, a hacer su trabajo territorial con tiempo", explicó la Mandataria.

“La idea es que no puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo: si quieren ser candidatos a algo, que se dediquen a hacer servidores públicos, y ya después cuando hayan tomado la decisión de ir a algún territorio a trabajar, pues que ya dejen el Gobierno... (Luisa María) es muy trabajadora, viene del movimiento, es una joven que hizo en su momento Morena Jóvenes, y con mucha convicción”, afirmó.

JM