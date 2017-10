Ricardo Anaya pide a Margarita Zavala abrirse al diálogo

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya, a través de un video publicado en su cuenta personal de Twitter, invitó a la ex primera Dama Margarita Zavala, a dialogar para impulsar los acuerdos que fortalezcan al partido político de frente a las elecciones presidenciales de 2018.

Ante la información difundida sobre la posible salida de Margarita Zavala del PAN, les comparto este mensaje. https://t.co/HfoIDiUE7p — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 6 de octubre de 2017

El funcionario precisó en el video que ha buscado la manera de reunirse personalmente con la Margarita para poder hablar con ella, pero que hasta el momento no había sido posible, por lo que decidió grabar el video para hacer pública una solicitud para que la ex primera dama no tome decisiones precipitadas del tema.

“La división del PAN sólo le sirve al PRI y que la división del PAN no le conviene a México”.

Anaya asegura en su video que está abierto al diálogo sin reservas para lograr los acuerdos que les permita caminar juntos en el camino de México.

En el video de un minuto ha sido compartido 177 veces y cuenta con 133 me gusta.

En días anteriores Zavala anunció a través de las redes sociales que renunciaría al albiazul para postularse de manera independiente a la presidencia, lo que provocó la sorpresa de los senadores y dirigentes del partido.

Margarita por su parte, compartió en su cuenta de Twitter que ella por "años" ha buscado el diálogo con el partido, y que la división del mismo, es la responsabilidad de su presidente.

".@RicardoAnayaC Llevo dos años buscando diálogo. La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos".