Revocación de mandato: Veda por consulta de AMLO sigue vigente, advierte el INE

Integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que el "decretazo" aprobado por el Congreso de la Unión que interpreta el alcance de la propaganda gubernamental no es aplicable al actual proceso de revocación de mandato, esto tras aprobar nuevas medidas cautelares por violación de la veda durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En sesión extraordinaria urgente, el consejero Ciro Murayama aseguró que este decreto no es aplicable, toda vez que las leyes electorales no pueden modificarse en un plazo de 90 días previos a que inicie el proceso electoral, "y si bien la revocación de mandato no es un proceso electoral ordinario con contienda entre candidatos, lo cierto es que es un ejercicio democrático, cuyas reglas están fijadas antes de que inicie y no se pueden modificar en el camino", declaró.

El consejero coincidió con lo establecido por la Sala Regional Especializada del TEPJF en el Senado de que el decreto, en todo caso, es vigente, pero no es aplicable a la revocación de mandato en curso.

"Las reglas del juego tienen que hacerse antes; si se hacen una vez iniciado el juego, aplicarán para el partido ulterior, no para el que ya se está llevando a cabo (…) Más aún cuando lo que esta Comisión de Quejas ha hecho es aplicar criterios de la Sala Superior que interpretan la Constitución, y la Constitución no ha sido modificada en lo que hace a la revocación de mandato, ni a lo que es la propaganda gubernamental", expresó Murayama.

El consejero aclaró que el decreto no modifica los límites del artículo 35 constitucional a la promoción de la revocación, que sigue siendo facultad exclusiva del INE, por lo que los gobernantes siguen teniendo el deber de sólo incluir en sus campañas de difusión y en la propaganda gubernamental lo que tiene que ver con educación, salud y, en su caso, protección civil.

JM