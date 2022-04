Revocación de Mandato: Con abstencionismo activo, organizaciones civiles defienden al INE

Como observadores en casillas, con una pega de calcas y pronunciamiento, organizaciones civiles se unieron para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) tras los ataques por parte de funcionarios, incluso del mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Estamos aquí para mostrar el apoyo a la institución que defiende la democracia y estamos en contra de todo el movimiento operado por el Gobierno de la República”, dijo Rubén López, coordinador de Misión Rescate al INE, promotor de la convocatoria.

Señaló que aunque se abstendrá del voto, sí participarán en el proceso.

“Queremos participar, pero no vamos a votar ni legitimar este proceso al Presidente, este fraude que el propio gobierno quiere hacer, no el INE, porque ellos son quienes lo promovieron”, afirmó e hizo un llamado a estar atentos a las casillas para cuidar que no haya actos como el llamado mapachismo: “sabemos que hay todas las intenciones de mover el voto no por la vía legal y estaremos atentos toda la jornada”.

Señaló que al menos 100 personas de las asociaciones que buscan la defensoría del Instituto participan como observadores electorales.

EL INFORMADOR / Y. Mora

Por su parte, María José de la Portilla, representante de Ancifem reconoció el ejercicio realizado por el INE pese a la falta de fondos y los ataques.

Javier Padilla, de Dilo Bien, expresó que “han hecho lo posible por engañarnos” y recordaron las anomalías.

Natalia Zedillo, de Mujeres 360, resaltó que “vemos con preocupación el proceso de revocación porque ha sido arbitrado y amañado desde el inicio. Decidimos no participar para no alimentar su ego”.

Mientras que Pablo García, de Misión Rescate México, afirmó que se necesita reivindicar la política.

“El INE se crea como un árbitro donde nuestros derechos son institucionalizados".

GC