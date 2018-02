Reunión con nieto de Elba Esther no fue acto de precampaña: Sheinbaum

La precandidata de Morena para jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este miércoles acudió a una reunión con maestros ante la constitución de las redes progresistas, quienes cuidarán el voto en el país, y donde participó René Fujiwara, nieto de Elba Esther Gordillo, pero aseguró que no fue un acto de precampaña.

"Me invitó un maestro a la reunión pero la verdad no tenía mucha información de la reunión, pero hay que decir que en el caso de los maestros, al igual como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, nos hemos reunido con maestros de la coordinadora, del SNTE, maestros independientes, de distintas organizaciones y todos tienen en común con echar abajo la reforma educativa, que es más una reforma laboral y que no mejora la educación de nuestros niños y niñas", comentó.

Refirió que en esa perspectiva continuarán dialogando con diferentes actores y aseguró:

"Nuestros principios están intactos y nunca estableceremos relaciones en contubernio con absolutamente nadie".

Ante la presencia del nieto de Elba Esther Gordillo, aseguró que muchos actores políticos se han sumado al proyecto de Andrés Manuel como Antonio Solá. "Ahí está Antonio Solá, que coordinó la campaña de la guerra sucia en el 2006 y él ya dijo que Andrés Manuel no es un peligro para México; hay personas del PAN, del PRI, mismos del PRD que se están integrando y esto lo que muestra es que hay mucha gente que entiende que la única alternativa para el país es López Obrador", refirió.

