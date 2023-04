Regreso a clases 2023: Mayo trae varios días sin clases para alumnos ¡Toma nota!

Millones de niños de Educación Básica en México regresaron a clases este lunes 17 de abril, luego del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Pero apenas vistiendo los uniformes otra vez y revisando que las mochilas estén completas, muchos padres de familia y alumnos se preguntan ¿Cuándo vienen los siguientes días de descanso? Pero eso, aquí te contamos.

Mayo es un mes benevolente para el descanso y tiene varios días sin clases.

¡Toma nota! Estos son los días feriados de mayo 2023

Mayo del 2023 iniciará con el feriado del 1 de mayo, Día del Trabajo, que por ley es de descanso obligatorio y cae en lunes, por lo que los trabajadores podrán tener un fin de semana largo.

El 5 de mayo será viernes y también es oficial, debido a la conmemoración de la Batalla de Puebla.

El 10 de mayo, día de las Madres, no es un día de descanso obligatorio, pero cae en miércoles y precede al 15 de mayo, día del Maestro, en que ese gremio no trabajará, según el calendario escolar de la SEP 2022-2023, por lo que no habrá clases.

Para el vienes 26 de mayo, los niños tampoco acudirán a la escuela, pues hay Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

Que no se te pasen los días feriados de junio 2023

En ese mes no habrá días feriados para los trabajadores, pero el viernes 30 de junio 2023 será el Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

OA