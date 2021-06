Reformas de AMLO van, no hay prisa: Ignacio Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, informó que su bancada respalda todas las reformas constitucionales del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sin embargo, reconoció que para avalarlas deberán lograr los consensos necesarios, lo que llevará tiempo.

"No hay procesos federales en puerta, tenemos tres años, lo tenemos que hacer antes de que sea el proceso electoral 2024"

En entrevista con medios de comunicación, Mier Velasco descartó que las propuestas puedan avalarse en esta Legislatura, y aclaró que no hay prisa, excepto con lo que respecta a la reforma a la industria eléctrica.

"No hay procesos federales en puerta, tenemos tres años, lo tenemos que hacer antes de que sea el proceso electoral 2024. Ahorita la prioridad, no hay que olvidarlo, no hay que perderlo de vista, es la reforma constitucional en materia eléctrica que es fundamental, la soberanía en materia energética para nuestro país; tenemos en segundo lugar la reforma político-electoral; y en tercer lugar garantizar que la Guardia Nacional sea un instrumento permanente de seguridad para los mexicanos", declaró.

El líder de Morena aseguró que no hay división con el PT y el Partido Verde en esos temas.

"Tenemos el mismo mandato; el mandato que tiene el Presidente de México es el mismo mandato que tiene toda la coalición Juntos Hacemos Historia y especialmente Morena", expuso.

Mier Velasco dijo que desde hace tiempo, él mismo ha venido proponiendo hacer una revisión profunda a todo lo que tiene que ver con el sistema electoral y político de nuestro país.

"Dentro de la reforma política nosotros simpatizamos con la propuesta que hace el Presidente, lo hemos venido sosteniendo y la reducción del número de plurinominales, una revisión profunda a todo lo que es el marco electoral, por lo que hace a la integración del organismo, que garantice realmente que se cumplan los principios de legalidad, certeza e imparcialidad que debe de tener el árbitro electoral, y que lo vimos en este proceso electoral que no se cumplió del todo", indicó.

Otro tema que debe ser revisado, aseveró, es el financiamiento a los partidos políticos y la fiscalización de los recursos.

"Es muy costoso en México la democracia. En la democracia se tiene que invertir, sí, tiene que invertirse en la participación, es un proceso que evoluciona en la democracia, pero no a ese costo, no puede ser que le cueste 20 mil millones de pesos o más al pueblo de México cada proceso electoral, que se financie a los partidos políticos y que el día de la jornada electoral se tenga que financiar la estructura electoral de los partidos políticos", aseguró.

"Es un contrasentido porque el recurso que se le da a los partidos cada año, es para que integren una estructura política, una estructura electoral y no en los procesos electorales. Entonces, la revisión del financiamiento, la integración de la Cámara en lo que hace al número de diputados de representación proporcional va a merecer la atención por parte de nosotros", concluyó.

JM