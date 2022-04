Reforma eléctrica: Demandan a Mario Delgado y Citlalli Hernández por "campaña de odio"

El vicecoordionador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Triana Tena, presentó una demanda en contra Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente y secretaria general de Morena, respectivamente, así como quienes resulten responsables por los delitos de daño moral y difamación en contra de las y los diputados federales que votaron en rechazo a la reforma eléctrica.

Entrevistado en las instalaciones del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el diputado explicó que llamarlos traicioneros a la patria se configura en difamación.

Es una denuncia en contra de la dirigencia de Morena, de su presidente Mario Delgado y su secretaria General, Citlalli Hernández por la imputación y señalamiento en contra de los legisladores que votamos en contra de la #ReformaEléctrica.



"Están manejando públicamente, imputando públicamente y sin que medie sentencia previa, la acusación de que somos traidores a la patria. Traición a la patria no es sólo un insulto, es un delito que se encuentra tipificado y no nos puede llamar de esa manera si no hay denuncia, porque no hay denuncia, no hay proceso y no hay sentencia. Están exhibiendo nuestros rostros en plazas públicas, redes sociales, medios, y esto daña la imagen de la persona, esto trasciende al tema político y se convierte en un tema personal, es una denuncia por daño moral y por difamación", puntualizó.

En la demanda de carácter civil, explicó, exige la reparación del daño, que consiste en el cese a los señalamientos, una disculpa pública, y un pago económico "que ese lo determina el juez y en caso de que proceda quiero ser muy claro que ese recurso se destinará directamente a quienes han sido dañados colaterales, a los niños con cáncer, por ejemplo".

Más tarde, Triana Tena acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde presentó una denuncia penal por apología del delito.

Al legislador confió en que las querellas tendrán una resolución favorable.

"Confío en las autoridades judiciales, quiero creer que todavía hay división de poderes y que llegará a buen puerto esta demanda", concluyó.

JM