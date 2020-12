Recuerdan frase de Luis Videgaray tras nombramiento de Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier fue designada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como titular de la Secretaría de Economía y en ese contexto, se volvió tendencia en redes sociales la frase "vengo a aprender", que Luis Videgaray dijo en 2017 cuando fue nombrado titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tras el anuncio esta mañana, en redes sociales cuestionaron la poca experiencia de Clouthier en materia económica y la compararon con Videgaray, quien al ser nombrado titular de la SRE en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, reconoció que no tenía conocimiento de la cancillería ni experiencia diplomática.

"Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores más que como se puede conocer desde fuera. No soy diplomático, nunca he tenido más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en la representación de nuestro país. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y con humildad: vengo a aprender de ustedes, vengo a hacer equipo con ustedes en un momento en que México no necesita a todos más que nunca", mencionó entonces.

Clouthier fue coordinadora de campaña de López Obrador y actualmente es diputada federal por Morena.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), tiene una licenciatura en Lengua Inglesa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

