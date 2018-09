Rabindranath Salazar rechaza haber sido excluido por "Cuau"

El ex senador del PT, Rabindranath Salazar aseguró que el acuerdo con el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue trabajar en unidad en favor de Morelos, por lo que rechazó que haya sido excluido del gabinete del futuro mandatario.

"¿Lo dejaron fuera del Gobierno de Morelos?", se le preguntó a Salazar a su arribo a la casa de transición.

"No, no, es un acuerdo que tuvimos desde hace mucho tiempo en el sentido de ir en unidad y todo lo que podamos hacer desde la Federación, y desde cualquier espacio donde estemos, será para impulsar el desarrollo del estado y del país".

Ayer la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, arremetió en contra del ex jugador de futbol al criticar que Blanco no incluyó en su equipo de gobierno al ex senador Rabindranath Salazar.

Salazar, propuesto por López Obrador como delegado estatal, era el candidato de Morena al gobierno de Morelos en la pasada elección, pero dejó su lugar al ídolo del futbol.

Salazar aseguró que su reunión con el Presidente electo es para ver cómo implementarán los proyectos sociales y llevar los beneficios hasta el último rincón del país. En la reunión participó Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

CE