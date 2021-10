Queremos un país con energías limpias y verdes: Mauro Garza

El diputado de Movimiento Ciudadano por el Distrito 8 de Guadalajara, Mauro Garza Marín, fijó la postura de la bancada del partido naranja en el Congreso de la Unión durante la comparecencia del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Durante su participación, el legislador dijo que el modelo energético del Gobierno actual es absolutamente insostenible, no sólo porque le cuesta demasiado al Estado mexicano y al gobierno en sus finanzas públicas, sino porque, literalmente, está robando al país la oportunidad de un futuro limpio y sustentable.

“La apuesta que ha hecho el actual Gobierno por Pemex no ha dado resultados: ni medioambientales ni financieros. Las pérdidas son cada vez mayores y la producción petrolera continua cayendo, como sucede desde 2004. Todo esto a pesar de las inversiones públicas y las enormes facilidades fiscales que se la han otorgado desde 2019”, aseguró Garza.

Asinismo, ñadió que las pérdidas han sido constantes desde hace años, y además han ido en aumento. “Tenemos que dejar atrás, de una vez por todas, esa idea antigua de que PEMEX puede pagar todo como lo hacía en el pasado. En el 2018 PEMEX perdió más de 180 mil millones de pesos, en 2019 más de 300 mil millones de pesos, en 2020 superó los 500 mil millones de pesos. Esto representa una pérdida de casi un millón de pesos por minuto”.

“Es obsoleta no sólo por esa idea de que una empresa pagará por todo el gasto del Estado, sino además porque la apuesta por energías contaminantes es evidente”, añadió.

Dijo que tras la firma del Convenio MARPOL (Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques) de las Naciones Unidas, que busca eliminar la contaminación marítima por buques, se restringió el uso del combustóleo a nivel internacional por ser un derivado altamente contaminante con una cantidad de azufre muy dañina.

Denunció, en el primer trimestre de este año, el combustóleo representó un 30% de la producción total de petrolíferos del Sistema Nacional de Refinación, pues pasó de 185 mil barriles diarios a 237 mil, un aumento de casi 30%.

“Es decir: un tercio de todo lo que produce Pemex no sirve para otra cosa que no sea contaminar. Debido a que este subproducto no ha encontrado compradores en mercados internacionales, la CFE ha operado como un cliente cautivo para comprarle a Pemex combustóleo y utilizarlo en la generación de electricidad por medio de la quema al aire libre”, aseguró.

“Es evidente que Pemex ya no será la palanca para el desarrollo nacional. Seguir apostando por esa vía es seguir perdiendo recursos y perdiendo el tiempo: mientras el mundo avanza en el desarrollo de energías más eficientes y limpias, aquí seguimos haciendo la apuesta por el petróleo, cuando sabemos que es un recurso finito”, insistió.

Mauro Garza añadió que Movimiento Ciudadano trabaja para construir vías distintas que lleven al país hacia un futuro en el que predominen la producción y uso de energías eficientes que además sean limpias; un futuro en el cual también sean factores determinantes la competitividad y la apuesta por los recursos energéticos renovables.

JM