Que venga Secretaría, pero que no vengan "huevones", dice "El Bronco"

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que está buscando una reunión con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para plantearle las necesidades presupuestales que tiene el estado para el próximo año.

Dijo que ha estado platicando con personas cercanas al tabasqueño, entre ellos el empresario Alfonso Romo. "Tuve contacto con él, estamos viendo la posibilidad de una reunión en la que nosotros expondremos la necesidad que tiene Nuevo León para el presupuesto del año que entra".

Entre las necesidades que buscan solucionar, comentó "El Bronco", está tener más agua para el estado, resolver el problema de la movilidad en la zona metropolitana, la posibilidad de tener una infraestructura superior en capacitación para el trabajo y mantener de mejor manera los hospitales y toda una serie de proyectos que estarán presentando al próximo gobierno federal.

Dijo que apoyaría el traslado de la Secretaría de Economía a Nuevo León.

"Está bien, nada más que no vengan huevones", dijo.

Respecto al proyecto de descentralizar la mayoría de las secretarías, "El Bronco" consideró que AMLO "ya no va a poder con eso, fue un dicho de campaña, para ganar votos, hoy ya está transfiriendo más lejanas las cosas, siempre es así".

"Yo creo que si hay descentralización se tiene que hacer rápido si no, no va a funcionar ¿por qué tiene que ser en seis años?, si se puede simplemente no tener tantas áreas del gobierno, creo que ahí pueden reducir el costo".

Sobre Bartlett

Asimismo, en entrevista, después de encabezar una ceremonia por el Día del Ganadero, el mandatario estatal, dijo sobre la designación de Manuel Bartlett como próximo director de la CFE: "Andrés Manuel está lleno de esos, no va a ser el único, entonces… prefiero hacerme mudo, cabrón, porque no vaya a ser que luego ocupemos de algún...".

No obstante las críticas que realizó en días pasados por la designación de la ex panista Judith Díaz Delgado, como coordinadora estatal del nuevo gobierno federal en la entidad, Rodríguez Calderón confió que va a existir "una gran relación", con la administración encabezada por López Obrador.

"No tenemos por qué no tenerla, lo que sí, es que nosotros no vamos a tener intermediarios de ningún tipo, mi función como gobernador es sacar adelante las cosas de Nuevo León, y el próximo Presidente tendrá que respetar al gobierno estatal".

Señaló que López Obrador también tiene una concepción así, "ya fue jefe de gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y tuvo esa dificultad con el gobierno federal (Vicente Fox); creo que es hoy es sensible a que tiene que hablar con los gobernadores, y tenemos que ponernos de acuerdo para sacar adelante a México".

"Yo respetaré lo que él decida, él es el presidente electo y tomará las decisiones para conducir este país, nosotros apoyaremos eso", agregó.

"El Bronco" acudió a una comida para celebrar ante más de dos mil productores pecuarios el Día del Ganadero, en memoria de Arturo de la Garza González, ex líder del sector, que hoy festejaría su natalicio, pero el 28 de enero de 2011, fue plagiado por un grupo de sicarios, y horas después apareció asesinado en el norte de la entidad.

En su mensaje y después en entrevista, Rodríguez Calderón arremetió contra el "asistencialismo", porque "mata, destruye y corrompe la voluntad de una persona", y no podemos permitir que Nuevo León se caiga.

Ese tipo de propuestas de López Obrador, señaló a pregunta expresa, es lo que no le gusta, porque las dádivas se pervierten con el paso del tiempo y sigue creciendo la pobreza.

Pero precisó, "no conozco los programas que Andrés (Manuel) vaya a hacer, no estoy hablando de Andrés Manuel, yo no dije Andrés Manuel, yo digo que en lo personal no creo en el asistencialismo, y lo hice por los que estamos aquí, el ganadero es persistente, saca a su familia adelante a pesar de la adversidad, pero si empezamos con la dádiva sin razón, a lo mejor el ganadero va a hacerse cómodo y ya no vamos a tener la gran productividad que hoy tenemos".

SA