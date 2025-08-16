¿Qué es el cáncer de estómago y por qué es potencialmente mortal?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer gástrico, o cáncer de estómago, comienza cuando células anormales se multiplican sin control en ese órgano vital. En México se reportaron más de 9 mil nuevos casos en 2022, colocándolo como el sexto tipo de cáncer más frecuente en el país, y con más de 7 mil muertes ese año. La Secretaría de Salud destaca que cada año se detectan entre 6 mil y 8 mil casos y que alrededor del 70 % se diagnostican en etapas avanzadas.El diagnóstico suele complicarse porque los síntomas iniciales imitan malestares comunes como gastritis o indigestión. Es frecuente que los tratamientos habituales no mejoren la situación, lo cual hace esencial que personas mayores de 50 años con síntomas persistentes consulten a un especialista y se realicen estudios como endoscopía.Según fuentes médicas oficiales como el Instituto Nacional del Cáncer de EUA, los síntomas tempranos incluyen indigestión, sensación de llenura con poca comida, ardor estomacal, náuseas y pérdida de apetito.Ya en etapas avanzadas, pueden presentarse sangre en heces, vómitos, pérdida de peso inexplicada, dolor abdominal, ictericia y acumulación de líquidos en el abdomen (ascitis). Las fuentes mexicanas, como INFOCáncer y la Secretaría de Salud de Nuevo León, reafirman que estos signos pueden confundirse con trastornos digestivos comunes, lo que retrasa la detección oportuna.Opciones de tratamiento para el cáncer gástricoEn México y globalmente, el tratamiento suele incluir una combinación de:El portal de Salud de Nuevo León también señala que se recurre a combinaciones de estas terapias, dependiendo del estado del paciente. En Estados Unidos, el Instituto Nacional del Cáncer detalla aún más opciones como inmunoterapia y tratamientos dirigidos según biomarcadores específicos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO