Este es el mejor licuado para MANTENER un peso saludable

Una excelente ocasión para incluir este tipo de bebida es a primera hora del día, como desayuno ligero, o por la noche como parte de una cena suave

Por: El Informador

Este licuado verde es bajo en calorías, hidrata y evita los picos de glucosa que provocan antojos. ESPECIAL / Canva

Perder peso no significa pasar hambre. La clave está en elegir alimentos que nutran, llenen y sean fáciles de digerir. En ese sentido, los smoothies verdes son una opción inteligente: aportan fibra, vitaminas y una sensación de saciedad sin sumar calorías vacías. Lo importante es que los ingredientes estén bien seleccionados: sin azúcares añadidos, con buena hidratación y, claro, que tengan un sabor agradable para que puedas disfrutarlos a diario. 

Lo ideal es beber este tipo de bebida a primeras horas del día, como desayuno ligero, o por la noche como parte de una cena suave. Gracias a los vegetales y frutas frescas que contienen, alimentan sin sobrecargar el cuerpo.

Smoothie verde

Este batido se ha vuelto popular por su equilibrio entre sabor suave y alto valor nutricional. Combina espinaca, aguacate, pepino y un toque de yogur griego para una textura cremosa y natural. El resultado: una bebida refrescante que encaja perfectamente en una dieta ligera.

  • 1 taza de espinaca lavada
  • ½ aguacate maduro
  • ½ pepino sin cáscara
  • ½ taza de yogur griego natural (sin azúcar)
  • Jugo de medio limón
  • ¾ taza de agua
  • Hielos al gusto

Para prepararlo solo deberás:

  • Trocea los ingredientes más grandes para facilitar el licuado.
  • Coloca todos los ingredientes en la licuadora.
  • Mezcla hasta lograr una consistencia uniforme.
  • Añade hielo si prefieres una bebida más fría o estilo frappe.

Este smoothie combina la fibra vegetal de la espinaca y el pepino, que ayuda a la digestión; las grasas buenas del aguacate, que promueven la saciedad; la proteína ligera del yogur, esencial para mantener el músculo mientras bajas grasa. Además, es bajo en calorías, hidrata y evita los picos de glucosa que provocan antojos.

