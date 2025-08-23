EU bloquea a Ucrania el uso de misiles de largo alcance contra Rusia

El Departamento de Defensa de Estados Unidos habría bloqueado a Ucrania el uso de misiles de largo alcance estadounidenses contra territorio ruso, con el propósito de mantener un margen de diálogo con Moscú y explorar posibles vías hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto, informó en exclusiva The Wall Street Journal este sábado.

De acuerdo con el diario, desde finales de la primavera el Pentágono restringe el empleo de los sistemas de misiles tácticos ATACMS por parte de las fuerzas ucranianas en operaciones dentro de Rusia, medida confirmada por dos funcionarios estadounidenses.

Para ello, Defensa implementó un mecanismo de revisión mediante el cual Kiev debe solicitar autorización antes de lanzar ataques con este tipo de armamento contra objetivos rusos.

La decisión no solo limita el uso de misiles de fabricación estadounidense, sino también el de equipos de largo alcance proporcionados por aliados europeos que dependen de la inteligencia y la tecnología de Washington.

De esta manera, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene la última palabra en los ataques con ATACMS, que tienen un alcance de unos 300 km.



El objetivo parece ser un intento de acercar posturas con el Kremlin para poder iniciar conversaciones de paz, aunque, mientras tanto, se ha limitado la capacidad militar de las fuerzas ucranianas.

Precisamente, hace unos días, el presidente Donald Trump cargó contra su predecesor, el demócrata Joe Biden, por frenar la capacidad de ataque de Kiev.

Trump criticó a Biden por no otorgar a Ucrania recursos para responder a la invasión de Rusia con ataques sobre territorio ruso.

"Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia. El corrupto e incompetente Joe Biden no dejó que Ucrania contraatacara, solo que se defendiera", escribió hoy Trump en su red social Truth Social.



Sin embargo, la estrategia del Pentágono parece haber dado sus frutos, ya que el pasado 15 de agosto, el mandatario estadounidense recibió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para empezar a trazar un camino hacia un acuerdo de paz duradero con Ucrania.

Tras reunirse también con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, Trump espera nuevos movimientos por parte de los líderes de los países en guerra, a quienes ha emplazado a celebrar una cumbre bilateral.

