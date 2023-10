Puebla: Alumno de la UDAL apuñala a su compañero afuera de su casa

Un joven de 17 años de edad, de nombre Santiago, fue agredido por uno de sus compañeros justo afuera de su casa, los hechos quedaron grabados en una cámara que se encontraba frente a la vivienda de la víctima.

El agresor fue identificado como Salomón Tapia Rebolledo, a quien se le acusó además de acoso escolar, pues según los testimonios, el agresor molestaba y discriminaba constantemente a Santiago. Ambos son estudiantes de preparatoria de la Universidad de América Latina.

TE PUEDE INTERESAR: La 4T consuma golpe al Poder Judicial: liquida fideicomisos

En el video, que fue difundido a través de las redes sociales, es posible apreciar como la víctima se encuentra en la banqueta, afuera de su casa ubicada en la colonia Bugambilias, cuando Salomón N., llega con toda la intención de hacerle daño, tras un breve forcejeo entre ambos, el agresor saca una navaja y comienza a apuñalar a Santiago.

También se observa el momento en que una persona que iba pasando por la acera de enfrente se cruza corriendo la calle para intervenir y detener la agresión, logra separarlos, sin embargo, Salomón escapa. Por su parte, Santiago fue trasladado de urgencia al hospital debido a que la apuñalada que recibió pasó cerca de sus órganos.

Se sabe que la agresión ocurrió el pasado 13 de octubre, la salud de Santiago fue reportada en estado crítico y hasta el momento no se ha mencionado más al respecto. Salomón, por el contrario, no ha sido localizado y el bachillerato de la UDAL no ha dado a conocer si expulsarán al joven tras la agresión.

Por otro lado, la titular de la Secretaría de Educación Pública en Puebla, Isabel Merlo Talavera, mencionó que, si bien los familiares no han presentado ninguna denuncia oficial ante la Secretaría, estarán atentos a lo que decidan para acompañar y orientar a Santiago en el proceso de demanda.

YC